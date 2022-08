Wendessen holt trotz eines 0:2-Rückstandes den ersten Punkt

Hildesheim. Der SVW beweist beim PSV Grün-Weiß Hildesheim Moral. Charlotte Klein trifft zum Anschluss, Finja Heidrich sorgt per Strafstoß für den Endstand.

Erstes Spiel, erster Punkt: Die Fußballerinnen des SV Wendessen spielten bei ihrer Premiere in der Oberliga 2:2 (1:2) beim PSV Grün-Weiß Hildesheim. Dabei bewies die Mannschaft von Trainer Marcel Döring Moral und ließ sich vom 0:2-Rückstand nicht aus der Bahn werfen.

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir bei einem gestandenen Oberligisten nach dem 0:2 nicht aufgegeben und den Punkt noch geholt haben“, bilanzierte Döring. Sein Team habe zudem nicht nur mitgehalten, sondern über weite Strecken das Spiel gemacht und sehr viel Druck auf die Hildesheimer Abwehrreihe ausüben können.

Fraglicher Elfmeter zum 0:1 – nach dem 0:2 kommt der SVW zurück

„Wir waren auch am Drücker, das erste Tor zu machen, als es einen umstrittenen Elfmeter gegen uns gab“, berichtete der SVW-Trainer. Wendessens Abwehrspielerin Emily Bölsing habe sich von einem Schuss in den Strafraum weggedreht, den Ball aber noch an den nicht ausgestreckten Arm bekommen. „Die Schiedsrichterin hat das gar nicht gesehen und erst gepfiffen, nachdem der Assistent auf Zuruf des Gegners mit der Fahne gewedelt hat“, ärgerte sich Döring über diese Szene.

Der aus dem Elfmeter resultierende Treffer der Gastgeberinnen brachte das Gäste-Team zudem aus der Ordnung. „Es hat kurz gedauert, bis wir uns wieder gefunden hatten“, so Döring. Diese Phase nutzte Hildesheim eiskalt aus und erhöhte auf 2:0, bevor der SVW wieder die Kontrolle über das Spiel übernahm. Einen Angriff, bei dem sich die Wendesserinnen schnell nach vorne kombinierten, schloss Denise Böndel ab. Ihren Schuss parierte die Hildesheimer Torfrau noch bravourös, den Nachschuss versenkte Neuzugang Charlotte Klein aber und verkürzte kurz vor der Pause auf 1:2.

Wendessen ist mit dem Remis „sehr zufrieden“

„In der zweiten Halbzeit haben nur wir das Spiel gemacht. Hildesheim hat nur noch auf Konter gelauert“, berichtete Döring. Seine Mannschaft belohnte sich neun Minuten nach Wiederanpfiff mit dem Ausgleichstreffer. Erneut hatte die Schiedsrichterin auf den Punkt gezeigt. Finja Heidrich war im Hildesheimer Strafraum am Fuß getroffen worden und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst.

Wendessen tat anschließend weiterhin mehr fürs Spiel. „Zwingende Chancen hatten wir aber nicht. Sonst wäre ein Sieg für uns verdient gewesen. So sind wir mit dem Punkt aber sehr zufrieden“, sagte Döring.

SVW: Wolfram – Böndel, Kraus (80. Ahrens), Borchert, F. Heidrich, Möller, Bölsing, Berger, Klein, L. Heidrich, Blank (60. Redzepi).

Tore: 1:0 Paetzold (27./HE), 2:0 Bögershausen (39.), 2:1 Klein (42.), 2:2 F. Heidrich (54./FE).

