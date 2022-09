Adersheim hält gut mit, unterliegt aber Topteam 1:3

Roklum/Adersheim. Die Arminia verliert in Bleckenstedt. Roklum-Winnigstedt zeigt „unterirdische Leistung“ gegen Aufsteiger Lochtum.

Arminia Adersheim und die SG Roklum-Winnigstedt haben in der Fußball-Bezirksliga 3 Niederlagen kassiert. Während die Adersheimer beim Salzgitteraner Topklub Germania Bleckenstedt gefragt waren, taten sich die Roklumer gegen den Aufsteiger TSV Lochtum schwer.

SG Roklum-Winnigstedt – TSV Lochtum 2:3 (0:0). Tore: 0:1 Wagner (51./FE), 0:2 Bormann (52.), 1:2 Schulze (60.), 1:3 Strohmeyer (70.), 2:3 Krafft (88.).

Die Leistung seiner SG in der ersten Halbzeit bezeichnete Spielertrainer Pascal Krafft als „unterirdisch“. „Im Vergleich zu dem, was wir uns vorgenommen hatten, war das richtig schlecht“, befand Krafft. Die Partie blieb lange torlos und plätscherte vor sich hin, bis die Hausherren einen Elfmeter verursachten und in Rückstand gerieten. „Direkt mit dem Anstoß danach spielen wir einen ganz verrückten Ball und liegen direkt 0:2 hinten“, berichtete Krafft.

Dominik Schulze traf zwar zum 1:2, doch Lochtum erhöhte kurze Zeit später wieder. Auch Kraffts Treffer zum 2:3 brachte letztlich nichts mehr ein. „Vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten 0:5 verloren. Das hätte unsere Leistung eher widergespiegelt“, zeigte sich Krafft doch ziemlich angefressen von der Leistung seines Teams.

FC Germania Bleckenstedt – Arminia Adersheim 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Frank (4.), 2:0 Seker (45.+4), 3:0 Becker (53.), 3:1 Calis (68./FE).

Für die Adersheimer ging es erneut gegen eine Salzgitteraner Topmannschaft der Liga, die zu den Aufstiegsfavoriten gehört. Vor einer Woche hatten die Arminen 2:5 gegen Landesliga-Absteiger Vahdet Salzgitter verloren, jetzt 1:3 gegen den Vorjahres-Staffelzweiten Bleckenstedt. „Wir haben erneut gezeigt, dass wir gegen die besten Mannschaften nicht nur mithalten können, sondern auch einen richtig guten Fußball spielen können“, sagt Adersheims Spielertrainer Garrit Golombek, für den die Partie vorzeitig beendet war. „Das Knie ist dick“, berichtet Golombek. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Seine Auswechslung habe aber keinen Bruch im Adersheimer Spiel erzeugt. Die Gäste aus Wolfenbüttel waren über viele Strecken der Partie am Drücker. Nach dem schnellen 1:0 für Bleckenstedt durch Torjäger Rico-René Frank, hatten die Arminen „drei, vier richtig gute Chancen“, berichtete Golombek. Mit Treffern kurz vor der und kurz nach der Pause erhöhten die Gastgeber allerdings auf 3:0. Okan Seker und Jason Becker trafen für Bleckenstedt.

Adersheim spielte weiter nach vorn und wurde immerhin noch mit einem Strafstoß belohnt, den Fernando Calis versenkte. „Auch danach hatten wir noch gute Chancen. Insgesamt wäre auch ein Unentschieden gerecht gewesen“, sagte der Adersheimer Spielertrainer.

