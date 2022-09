Die WTHV greift nach dem Regionalliga-Aufstieg

Eine fabelhafte Sommersaison hatten die Herren 60 der Wolfenbütteler THV in der Tennis-Nordliga absolviert und alle Partien von Mitte Mai bis Anfang Juli erfolgreich absolviert (wir berichteten). Die daraus resultierte Meisterschaft in der Nordliga 1 reicht aber noch nicht für den Aufstieg in die Regionalliga. Darüber entscheidet ein Relegationsspiel, das an diesem Samstag, 11. September, um 11 Uhr auf der Anlage am Wolfenbütteler Stadtgraben stattfinden wird. Zu Gast ist der Erste der Ostliga B, der TC RW Dessau.

Die Gäste aus Sachsen-Anhalt haben laut Meldebogen gleich vier Spieler im Leistungsklassen-Spektrum 6 bis 8. Rein vom Papier her sind die Wolfenbütteler also Außenseiter in dieser Begegnung. WTHV-Topspieler Herbert Palm steht bei LK 9,4. „Die sind zwar nicht schlecht, wir werden aber mal schauen, wie das ausgeht“, zeigt sich Palm gelassen. Sein Team werde sich vor der Entscheidungspartie im Training noch einmal gezielt dem Doppel widmen. „Die Doppel könnten entscheidend werden“, vermutet Palm.

Mit viel Publikum und voller Mannschaft in Richtung Regionalliga-Aufstieg

Für den Samstag hofft die Nummer 1 der WTHV auf „viel Publikum und wenig Regen“. Die Wolfenbütteler wollen ihren Heimvorteil nutzen. „Wenn man das Publikum auf seiner Seite hat und sich auf der Anlage heimisch fühlt, das kann schon einen Unterschied ausmachen“, meint Palm.

Zum wichtigsten Match der Saison sind alle Spieler – auch die im Sommer verletzt ausgefallen waren – wieder an Bord. „Alle sind fit. Wir wollen auf jeden Fall aufsteigen“, betont Palm.

Gleichzeitig spielen TC BW Rostock (Meister der Ostliga-Staffel B) und der SC Condor Hamburg (Erster der Nordliga 2) den zweiten Aufsteiger aus.

