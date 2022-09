Speck lässt Germania Wolfenbüttel nicht im Regen stehen

Tom-Luca Madsack (am Ball) und Germania waren bei Vahdet Braunschweig im Einsatz.

Später Siegtreffer in der Regenschlacht: Fußball-Landesligist BV Germania Wolfenbüttel kam am späten Mittwochabend zu einem hochverdienten 2:1 (1:1)-Sieg beim TSC Vahdet Braunschweig. Der eingewechselte Justin-Cedric Speck traf in der 88. Minute zum 2:1. Zweimal war die Partie zuvor wegen Gewitter und Starkregen unterbrochen worden.

Lando Baerwolf versenkt Strafstoß zur 1:0-Führung für Germania Wolfenbüttel

Germania war schnell gut im Spiel. Die Mannschaft zwang Vahdet durch beherztes Anlaufen zu Fehlern. Der Zupfer eines Braunschweiger Abwehrspieler am Trikot von Maurice Broer begünstigte Germanias Führung. Lando Baerwolf verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 (15.). „Wir müssen das 2:0 und 3:0 nachlegen“, monierte BVG-Trainer Habil Turhan zur Pause, die Schiedsrichter Marvin Jonczyk wegen Starkregen und Gewitter auf 35 Minuten ausgedehnt hatte. „Wenn es blitzt, dann geht die Sicherheit aller Beteiligten vor“, begründete der Regelhüter seine Entscheidung.

Dass Germania nicht zu Treffer Nummer 2 kam, verdankte Vahdet seinem Schlussmann Kenneth Genetiempro. Der tauchte sowohl beim Distanzknaller von Gino Path rechtzeitig ab und bekam die Füße auch bei Baerwolfs Nachschuss rechtzeitig zusammen (29.).

Jubeln durften auf der Gegenseite die Gastgeber. Niklas Eilbrecht nahm bei einem 18-Meter-Freistoß sehr genau Maß und zirkelte den Ball unhaltbar für Germanias Keeper Lukas Brettschneider ins linke obere Toreck. Mit dem 1:1 ging es in die verlängerte Halbzeitpause.

Joker Justin-Cedric Speck trifft zum 2:1

Nach dem Seitentausch drängte Vahdet, doch Germania blieb stets auf der Höhe. Ärgerlich, dass gegen die Blau-Gelben eine angebliche Abseitsstellung gepfiffen wurde (58.). In Minute 78 schickte Jonczyk die Akteure abermals in die Kabine. Über dem Olympia-Platz zuckte und knallte es. 15 Minuten später war der Spuk vorbei. Speck erlöste seine Germanen – „ein absolut verdienter Sieg“, so Turhan.

BVG: Brettschneider – Roseau, Losing, Broer, Feder -- Himmstedt (72. Fongang) – Bräunig, Madsack, Path (62. Speck) – Baerwolf.

Tore: 0:1 Baerwolf (15., Foulelfmeter), 1:1 Eilbrecht (32.), 1:2 Speck (88.).

