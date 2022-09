3:1 – MTV Wolfenbüttel bewahrt die Geduld

Es war keine 8:0-Gala wie vor Wochenfrist im Stadtderby beim BV Germania, es war auch kein leichtfüßiges 7:0 wie am Mittwoch im Pokal beim VfL Salder. Nein, das, was Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel am Sonntag im Meesche-Sportpark zu erledigen hatte, war ein hartes Stück Arbeit. Die Elf von Trainer Deniz Dogan setzte sich gegen den 1. SC Göttingen 05 zwar mit 3:1 (2:0) durch, musste aber bis zum Ende um den Erfolg bangen. Die Unistädter, seit der 32. Minute nach der gelb-roten Karte gegen Yannick Broscheidt in Unterzahl, entpuppten sich als fußballerisch starke und deshalb sehr unangenehme Gäste.

Beide Torhüter verhindern ein Schützenfest im Wolfenbütteler Meesche-Sportpark

Die erste Gelegenheit gehörte früh Göttingen 05, doch Florian Reinke scheiterte an MTV-Keeper Direnc Güven (3.). Es blieb nicht die letzte Parade des 22-jährigen Keepers, der sich am Ende den nicht verliehenen Titel „Mann des Spiels“ mit 05-Schlussmann Fabian Sündram teilen durfte. „Das Spiel hätte auch 7:5 ausgehen können“, konstatierte MTV-Coach Dogan, der nach dem frühen Weckruf der Gäste die Führung seiner Mannschaft bejubeln durfte. Linus Queißer nahm auf der linken Seite den Kopf nach oben und bediente im Angriffszentrum Carlos Christel, der die Kugel trocken unten rechts ins Netz versenkte (10.).

Doch anders als in den vergangenen Wochen setzten die Hausherren nicht nach. Nichts zu sehen von ihrem sonst so beherzt praktizierten Anlaufen des Gegners. Stattdessen zogen sich die Wolfenbütteler zurück, überließen Göttingens ballsicheren Mittelfeld die Kontrolle. Nur gut für die MTV-Hintermannschaft, dass den Göttinger Pässen in die Schnittstellen noch die Präzision fehlte oder Güven auf der Hut war. Etwas überraschend fiel in die Göttinger Drangphase hinein das 2:0: Jonas Klöppelt schlug einen Haken, schlug einen zweiten Haken und schloss nach dem dritten Haken per Flachschuss trocken ab (27.).

3:1 durch Hadi Abou-Raya wirkt wie eine Erlösung für den MTV Wolfenbüttel

Broscheidts Hinausstellung veränderte die Statik des Spiels kaum. Trotz Unterzahl blieb Göttingen mutig im Vorwärtsgang. Güven, gegen Linus Noltes Heber (33.) und mit etwas Glück bei Norick Florschütz’ Flachschuss, verhinderte den Anschlusstreffer der Gäste.

Der fiel indes in der 51. Minute. Reinke traf zum 1:2. Göttingen drängte aufs 2:2. Der MTV wankte, er fiel aber nicht. Wie eine Erlösung wirkte das 3:1. Hadi Abou-Raya entwischte über links, Queißer ließ den Ball geschickt für Nutznießer Klöppelt passieren – das 3:1 (67.). „Es war ein Geduldsspiel“, sagte Dogan. „Leider haben wir heute viele Basics vermissen lassen.“

MTV: Güven – Jovanovic (46. R. Vollbrecht), Halimi, Linek, Stöver (60. Patz) – Klöppelt (88. Grosonja), Suckel, Göwecke – Christel (88. Plünnecke), Queißer, Abou-Raya (78. Krömer).

Tore: 1:0 Christel (10.), 2:0 Klöppelt (27.), 2:1 Reinke (51.), 3:1 Klöppelt (67.).

