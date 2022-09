Der BV Germania Wolfenbüttel geht in Göttingen leer aus

Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler halten bei der SVG nur eine Halbzeit mit und verlieren 0:2. Am Ende machen sich die vielen Spiele in kurzer Zeit bemerkbar.

Dem kleinen Zwischenhoch mit dem späten 2:1-Sieg am Mittwoch in der „Regenschlacht“ beim TSC Vahdet Braunschweig folgte für Fußball-Landesligist BV Germania Wolfenbüttel am Sonntagnachmittag ein kleiner Dämpfer. Das Team um Trainer Habil Turhan kassierte bei der SVG Göttingen eine 0:2 (0:0)-Niederlage.

Unnötiges Gegentor leitet die Niederlage für den BV Germania Wolfenbüttel ein

Turhan konstatierte, dass seinen Jungs in Göttingen am Ende schlicht die Körner fehlten. Soll heißen: Die kräftezehrenden Partien der letzten sieben Tage hatten den Germania-Akteuren ein Stück weit die Frische geraubt. Nachdem sie bei der spielstarken SVG in Durchgang 2 früh mit 0:1 in Rückstand geraten waren, blieb auch deshalb eine adäquate Antwort der Wolfenbütteler aus. „Das erste Gegentor war komplett unnötig“, sagte Turhan. „Wir hatten eine Ecke. Göttingens Torwart fing den Ball ab und schlug ihn nach vorne. Dort wurde er per Kopf verlängert in den Lauf des Stürmers, der am Ende auch traf“, schilderte Germanias Trainer eine spielentscheidende Szene. Göttingens Julian Kratzert nutzte die defensive Unordnung der Wolfenbütteler und traf zum 1:0 (48.). Erneut Kratzert legte nach 68 Minuten im Anschluss an eine Göttinger Ecke das 2:0 nach.

Je länger das Spiel dauert, desto schwerer werden die Beine beim BV Germania

Zumindest in der ersten Halbzeit war Germanias defensiver Schlachtplan noch aufgegangen. „Wir wollten kompakt stehen und nach vorne Nadelstiche setzen“, erzählte Turhan. „Das ist uns hier und da auch gut gelungen.“ Die Göttinger Offensivbemühungen bekamen die Wolfenbütteler bis zur Pause gut verteidigt, BVG-Keeper Lukas Brettschneider stand nicht all zu oft im Brennpunkt.

Erst nach dem Seitenwechsel gab es den Bruch im Germania-Spiel. Göttingens Tore waren auch die Folge des permanenten Drucks der Gastgeber. In den Schlussminuten blieb eine Reaktion der Germanen aus. Turhan hatte dafür eine Erklärung: „Je länger das Spiel dauerte, desto mehr war bei meinen Spielern die Müdigkeit in den Köpfen und in den Beinen zu spüren und zu sehen.“

BV Germania: Brettschneider – Rosenau, Broer, Losing, Feder – Speck (63. Golkowski), Madsack, Bräunig, Özdemir (62. Path) – Baerwolf, Kajolli.

Tore: 1:0, 2:0 Kratzert (49., 68.).

