TTV trotz dem Favoriten RSV Braunschweig III ein Remis ab

Das war ein Auftakt nach Maß für den Tischtennis-Verbandsligisten TTV Evessen. Das Kleinwächter-Quartett luchste dem Favoriten RSV Braunschweig III überraschend ein 7:7-Remis ab. Die Rasensportlerinnen peilen den direkten Wiederaufstieg an. Dazu sollte auch deren neue Frontfrau Maike Bares beitragen, was gegen den TTV aber misslang.

Den Grundstein für das Remis legten die Elm-Dörflerinnen bereits in den Doppeln, als Laura Kleinwächter und Birgit Gelhard das Duo Bares/Julia Reichmuth trotz eines 0:2-Rückstands noch in fünf Sätzen in die Schranken wiesen. Die Feinabstimmung funktionierte auch zwischen Heike Kleinwächter und Ines Capelle, die die offensiv taktierenden Nachwuchskräfte nervenstark zu einer hohen Fehlerquote verleiteten. „Das lief einfach perfekt“, freute sich Heike Kleinwächter über die TTV-Maximalausbeute in dieser Disziplin.

Ein Remis ist früh sicher – Evessen verpasst die Sensation knapp

Der Höhenflug ging weiter, als Heike Kleinwächter das Polster gegen Bares in vier Sätzen auf 3:0 erhöhte. „Ich habe einfach gut getroffen. Maikes offenes Angriffsspiel liegt mir. Außerdem mochte sie meine Aufschläge nicht“, klärte die Evesserin auf. Einen unglücklichen Dämpfer kassierte Tochter Laura Kleinwächter bei ihrer 9:11-Niederlage im Finaldurchgang gegen das vehement attackierende Talent Karina Kobbe. „Karina kontert kompromisslos“, lobte Heike Kleinwächter die 17-jährige Braunschweigerin.

Den Drei-Punkte-Vorsprung verteidigten die ins untere Paarkreuz gewechselte Gelhard und Laura Kleinwächter, die mit in einem dramatischen Schlagabtausch in fünf Durchgängen ebenfalls über Bares triumphierte, nachdem Capelles Returns aus der Halbdistanz gegen Reichmuth wirkungslos geblieben waren. Von einem Zwischenspurt der Gäste ließen sich Gelhard und Laura Kleinwächter nicht beeindrucken und sorgten für die Punkte 6 und 7. Die Sensation vergab Heike Kleinwächter gegen Natalie Gamon. „Ich habe im dritten Satz eine hohe Führung nicht verteidigt. Mir fehlte nach 18 Sätzen einfach die Konzentration“, bedauerte die frühere Regionalligaspielerin die vertane Siegchance.

kjz

