Christel schießt den MTV Wolfenbüttel zum Zittersieg

Wolfenbüttel. Die Meesche-Kicker tun sich am Freitagabend gegen Lehndorf schwer, geraten zweimal in Rückstand, gewinnen aber noch 3:2.

Der MTV Wolfenbüttel hat in der Fußball-Landesliga im Flutlichtspiel auf der heimischen Meesche am Freitagabend gerade noch so einen 3:2 (1:1)-Sieg eingefahren. Der Favorit lag gegen den Lehndorfer TSV zweimal zurück, doch Carlos Christel sorgte kurz vor Schluss für den Heimsieg.

Der MTV begann druckvoll und mit hohem Tempo, das die Hausherren fast die gesamte erste Halbzeit durchzogen. Die erste Chance gab es nach zwei Minuten. Eine Flanke von Christel landete bei Linus Queißer, der in der Mitte aber am Abwehrspieler hängen blieb.

Elfmeter sorgt für den Rückstand des MTV

Kurz darauf dann der Schock für den MTV: Nach einem Zweikampf an der Wolfenbütteler Strafraumgrenze zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt – eine zumindest strittige Entscheidung. Der Lehndorfer Marius Homann schoss trocken flach in die Mitte, während MTV-Schlussmann Direnc Güven sich für die linke Seite entschied.

Der Strafstoß blieb der einzige Torschuss der Gäste in der ersten Halbzeit. Fortan machte der MTV Volldampf und belohnte sich kurz nach dem Gegentreffer mit dem Ausgleich. Queißer spielte einen Pass von links in die Mitte, wo Hadi Abou-Raya den Ball unter Bedrängnis weiterspitzelte zu Christel, der aus kurzer Distanz in die Maschen traf.

MTV Wolfenbüttel nutzt seine zahlreichen Chancen nicht

Es folgten Chancen en masse für die Hausherren. Queißer erlief sich fast jeden Steilpass, scheiterte einmal aus spitzem Winkel am LTSV-Torwart. Christel hatte den Führungstreffer auf dem Fuß. Er zog von rechts in die Mitte und schlenzte den Ball aufs lange Eck, traf aber nur den Außenpfosten. Abou-Raya schoss aus zentraler Position aufs Tor – der Keeper lenkte den Ball über die Latte. Das Spielgerät wollte einfach nicht über die Linie.

Das sollte sich in der zweiten Hälfte rächen: Lehndorf ging aus dem Nichts nach einem langen Einwurf durch Maximilian Roth erneut in Führung. Die Hausherren kamen aber rechtzeitig wieder zurück. Erst sorgte Ludwig Vollbrecht für den Ausgleich, dann belohnte sich Christel für seinen guten Auftritt mit dem umjubelten Führungstreffer.

„Lehndorf hat es uns sehr schwer gemacht, in den Strafraum zu kommen. Das ist uns trotzdem gelungen, aber dann machen wir die Tore nicht. Es hätte entspannter sein können, so war es aber spannend für die Zuschauer. Der Sieg ist trotzdem völlig verdient“, sagte MTV-Trainer Deniz Dogan.

MTV: Güven – Patz, Halimi, Diana, Heidebroek (46. Bauer) – Göwecke, Suckel, Abou-Raya (60. Stöver), Klöppelt (60. Vollbracht), Christel – Queißer (90. Linek).

Tore: 0:1 Homann (8./FE), 1:1 Christel (10.), 1:2 Roth (55.), 2:2 Vollbracht (77.), 3:2 Christel (86.).

