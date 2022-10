Nach der Pause brechen bei der SG Sickte/Hötzum alle Dämme

Das hatten sie sich anders vorgestellt. Es hätte gerne ein Punkt sein dürfen für die Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum in Heimspiel gegen die MF Göttingen, eine Spielgemeinschaft des SCW Göttingen und des RSV Göttingen 05. Unter dem Strich stand eine ernüchternde 0:6 (0:1)-Niederlage. „Absolut enttäuschend“, kommentierte SG-Trainer Oliver Bartz das 90-minütige Geschehen in Hötzum.

SG Sickte/Hötzum hält die Null bis zur ersten Minute der Nachspielzeit von Halbzeit 1

45 Minuten lang ging der Plan der SG auf. „Wir wollten die Räume eng machen, dicht dran sein an den Gegenspielerinnen“, sagte Bartz. Das gelang. Die SG-Spielerinnen betrieben einen hohen läuferischen Aufwand und hielten die Null. Zumindest bis zur ersten Minute der Nachspielzeit in Halbzeit 1. Dann gab’s diesen verhängnisvollen Patzer im eigenen Mittelfeld. Die Göttingerinnen schalteten schnell um, Amelie Schob war zur Stelle – das 1:0 (45.+1).

Die Gäste aus Göttingen stocken das Resultat immer weiter auf

„In der Kabine haben wir gesagt: Es steht 0:0, es geht von vorne los“, sagte Bartz. Doch anders als in Durchgang 1 kamen seine Spielerinnen nicht mehr in die Zweikämpfe, der Gegendruck ließ von Minute zu Minute nach. Es entstanden Räume, die die Göttingerinnen geschickt bespielten. Nach einer Stunde Spielzeit knackten die Gäste den Defensivriegel der SG zum zweiten Mal. Für Torschützin Nellie Enabulele war es der Auftakt zu einem Hattrick. In der Schlussphase stockten die Gäste ihre Führung zum 6:0-Endstand auf. „Und das macht mich richtig unzufrieden“, sagte Bartz, dessen Team kommenden Sonntag zu Oberliga-Absteiger Renshausen reist.

Tore: 0:1 Schob (45.+1), 0:2, 0:3, 0:4 Enabulele (60., 62., 77.), 0:5 Heyroth (88.), 0:6 Demann (90.).

