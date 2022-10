SG Groß Denkte/Atzum steht vor zwei übergroßen Hürden

Vor dem Tischtennis-LandesligistenSG MTV Groß Denkte/SC Atzum liegen an diesem Wochenende zwei dicke Brocken. Das Kepski-Sextett empfängt am Samstag (15 Uhr) in der Groß Denkter Sporthalle den Tabellenzweiten SV Union Salzgitter II und am Sonntag (11 Uhr) den ebenfalls noch verlustpunktfreien Spitzenreiter TTC Schwarz-Rot Gifhorn.

Salzgitter trumpft mit internationalem Spieler auf

Beide Gäste peilen den Aufstieg in die Verbandsliga an. In beiden Begegnungen ist die Zwei-Dörfer-Auswahl krasser Außenseiter. „Ich hoffe sehr, dass wir den einen oder anderen Punkt holen können“, gibt sich SG-Kapitän Christof Kepski kleinlaut. Die Samstag-Gäste aus der Salzstadt verstärkten sich jüngst auf Umwegen (nach dem offiziellen Stichtag) mit dem früheren Baltenmeister und litauischen Nationalspieler Audrius Kacerauskaus. Dass der 48-Jährige sein Handwerk noch nicht verlernt hat, bewies der Linkshänder zuletzt gegen den ESV Goslar und auch im Topduell mit dem ebenfalls ambitionierten VfL Oker, wo er nicht nur in den Einzeln, sondern auch in den Doppeln eine weiße Weste behielt.

Chancen, dass Ergebnis erträglich zu erhalten, haben im oberen Drittel Christof Kepski und Dennis Sielemann, die sich dort mit Darius Schön und dem zweiten Neuzugang Daniel Polder duellieren müssen. Für die stets ansehnliche heimische Fan-Gemeinde gibt es also interessanten Anschauungsunterricht.

Gifhorn reist mit stärkstem Spieler der Staffel an

Nicht weniger hoch einzustufen ist der Gast aus der Windmühlenstadt, der erst vor einer Woche dem MTV Wolfenbüttel beim 9:0 nicht den Hauch einer Chance ließ. Vor allem im oberen Drittel gelten die Schwarz-Roten als unschlagbar, da Kepski und Sielemann dort auf die ehemaligen Zweitligacracks Jens Klingspon und Yannis Horstmann treffen. Klingspon verfügt mit 2202 Punkten über den mit Abstand höchsten QTTR-Wert der Staffel und besitzt noch immer Drittligaqualitäten.

