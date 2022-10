Linus Senge entscheidet das Wolfenbütteler Stadtduell

In der Fußball-Landesliga der B-Junioren besiegte der MTV Wolfenbüttel im Stadtderby den BV Germania Wolfenbüttel.

A-Junioren

Landesliga Braunschweig: MTV Wolfenbüttel – JFV Eichsfeld 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Daniel Ruppelt (13.), 2:0 Devran Kara (15.),

3:0 Piotr Adam Ostapowicz (54.), 4:0 Jasper Schmiedel (77.), 5:0 Danijel Avramovic (89.)

„Wie erwartet war es ein Spiel auf ein Tor“, berichtete MTV-Trainer Anthony Pfitzner. „Wir haben leider viele Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt und waren im Zentrum zu lässig.“ Vor dem gegnerischen Tor hätten seine Jungs zu viel überlegt, statt den Abschluss zu wählen. „Insgesamt spricht das Ergebnis, das wir uns souverän erarbeitet haben, aber für uns.“

BV Germania Wolfenbüttel – FC Eintracht Northeim 0:4 (0:3). Tore: 0:1 (2.), 0:2 (6.), 0:3 (10.), 0:4 (62.).

„Drei individuelle Fehler innerhalb der ersten zehn Minuten führten zu drei Gegentreffern, damit war die Begegnung bereits zu diesem Zeitpunkt entschieden“, sagte BVG-Trainer Nenad Radojevic. „Wenn wir die Fehler, die bisher in jedem Spiel passiert sind, nicht abstellen, wird es eine sehr schwierige Saison für uns.“

Bezirksliga Süd: SV Rotenberg – MTV Wolfenbüttel II 2:3 (1:1). Tore: 0:1, 2:2 Lennard Straube (11., 86.), 1:1 (41.), 2:1 (56.), 2:3 Jasper Hinrich Jörss (90.+3.).

„Wir haben einen Start nach Maß erwischt, der frühen Führung folgten einige gelungene Offensivaktionen, jedoch ohne zählbaren Erfolg“, erklärte MTV-Trainer Achim Freitag. „Mit zunehmender Spieldauer haben wir Rotenberg mehr und mehr Spielanteile überlassen und mussten kurz vor der Pause den Ausgleich hinnehmen.“ In der zweiten Halbzeit kam Rotenberg mit dem ersten Torschuss zum 2:1-Führungstreffer. „Wir haben daraufhin alles nach vorne geworfen und konnten mit unseren späten Treffern das Spiel drehen.“

B-Junioren

Landesliga: BV Germania Wolfenbüttel – MTV Wolfenbüttel 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Linus Senge (8.).

Das Wolfenbüttel-Derby gestaltete sich so wie erwartet, es blieb ohne große Überraschungen. Die individuell überlegenen Meesche-Kicker gingen früh in Führung und brachten das 1:0 mit Engagement über die 80 Minuten. „Der MTV hat so gespielt, wie wir es im Vorfeld analysiert haben: einfallslos und vorhersehbar. Letztlich wurde die Begegnung durch einen nicht gegebenen Treffer gegen uns entschieden“, befand BVG-Trainer Vincent Schwarz. „Wir wollten unbedingt drei Punkte holen, um oben dranzubleiben. Dabei sind wir nicht unbedingt in Schönheit gestorben – aber gewonnen ist gewonnen,“ resümierte MTV-Trainer Henrik Hagemann.

Bezirksliga Mitte: FT Braunschweig III – MTV Wolfenbüttel II 1:7 (0:6). Tore: 0:1, 0:2 Kube (3., 4.), 0:3 Dziony (15.), 0:4 Richter (30.), 0:5 Modemann (33.), 0:6 Ragusa (40. Elfmeter), 1:6 (49.), 1:7 Croneberg (80.+2).

„Wir haben über die gesamte Spielzeit dominiert und verdient in dieser Höhe gewonnen“, freute sich MTV-Trainer Moritz Beyer.

C-Junioren

Landesliga Süd: MTV Wolfenbüttel – VfL Wolfsburg II 2:4 (1:4). Tore: 0:1 (14.), 0:2 (22.), 1:2, 2:4 Karademiz (27., 57.), 1:3 (32.), 1:4 (35.).

„Wir haben uns trotz des Ausfalls von acht Spielern gut auf die Wolfsburger eingestellt und die ersten druckvollen Minuten gut überstanden“, sagte MTV-Trainer Bert König. „Die zwei Gegentreffer kurz vor der Halbzeit waren völlig unnötig. Wir hatten nicht konsequent verteidigt.“ Mit viel Leidenschaft und taktischer Disziplin kehrten die Wolfenbütteler nach der Pause auf den Platz zurück und erzielten den verdienten Anschlusstreffer. „Wir konnten zwar zwei, drei gute Torszenen nicht nutzen, aber trotzdem bin ich unglaublich stolz auf meine Mannschaft“, betonte König.

BV Germania Wolfenbüttel – FT Braunschweig 5:4 (3:0). Tore: 1:0, 3:0 Holinka (3., 34.), 2:0 Mewes (16.), 3:1 (38.), 3:2 (40.), 3:3 (45.), 4:3 Akbulut (48.), 5:3 Paldino (51.), 5:4 (57.).

„Nach einer starken ersten Halbzeit und einer 3:0-Führung meiner Mannschaft fielen meine Spieler zu Beginn der zweiten Halbzeit in einen zehnminütigen Tiefschlaf, den die Braunschweiger mit kuriosen Treffern nutzten, um wieder auszugleichen“, berichtete BVG-Trainer Kenneth Fahlbusch. „Zum Glück kamen wir aber mit zwei Toren noch rechtzeitig zurück und konnten zeigen, dass wir immer gefährlich sind und auch Rückschläge gut verarbeiten können.“ Seine Mannschaft habe sich in dem offenen Schlagaustausch gut gewehrt.

Bezirksliga Mitte: Lehndorfer TSV – MTV Wolfenbüttel II 2:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Oscar Seidel (7., 46.), 1:2 (56.), 2:2 (64.).

„Endlich konnten wir auswärts mal Zählbares mitnehmen“, sagte MTV-Coach Torsten Rupprecht. „Wir kamen gut ins Spiel und gingen verdient in Führung.“ Halbzeit 2 begann ähnlich vielversprechend: Der MTV traf früh zum 2:0. Lehndorf warf alles nach vorne, kam zum Anschluss und fünf Minuten vor dem Abpfiff zum 2:2-Endstand. „Letztlich war es ein verdientes Unentschieden“, sagte Rupprecht.

Bezirksliga Süd: TuSpo Petershütte – JSG Schladen/Gielde 8:2 (2:0). Tore: 1:0 (10.), 2:0 (35.), 3:0 (43.), 4:0 (52.), 5:0 (53.), 6:0 (59. Eigentor), 7:0 (61.), 7:1 Schwendler (62.), 8:1 (66.), 8:2 Grell (68.).

„Bei uns lief leider nichts zusammen. Hätten die Petershütter alle ihre Chancen in der ersten Halbzeit konsequent genutzt, hätten wir bereits zur Pause 0:8 hinten gelegen“, erzählte JSG-Trainer Sascha Junge. „In der zweiten Hälfte haben wir gut mitgespielt, insgesamt geht das Endergebnis jedoch vollauf in Ordnung.“

