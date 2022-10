MTV tut sich lange schwer, setzt seine Serie aber fort

Wolfenbüttel. Der Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel feiert mit dem 3:0 gegen den TSC Vahdet Braunschweig seinen achten Sieg in Folge.

Der achte Sieg in Folge! Der MTV Wolfenbüttel (li. Carlos Christel) setzte sich vor heimischer Kulisse gegen den TSC Vahdet Braunschweig mit 3:0 (1:0) durch.

Sie hatten ihre Probleme, doch am Ende gingen die Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel einmal mehr als Sieger vom Feld. Beim Heimspiel am Freitagabend gegen den TSC Vahdet Braunschweig nutzte der MTV vor gut 250 Zuschauern seine wenigen Chancen und gewann letztlich mit 3:0 (1:0).

Nach anfänglichem Abtasten hatten die Gäste die erste Chance des Spiels. Eine Braunschweiger Ecke rutschte durch, aus dem Getümmel heraus wäre der Ball fast im Tor gelandet, doch der MTV konnte auf der Linie klären (11. Minute). Kurz darauf fiel der Treffer fast auf der Gegenseite, ein Kopfball von Ludwig Vollbrecht ging aber knapp am Tor vorbei. Nach einer guten Viertelstunde versuchte Carlos Christel sein Glück: Er setzte sich auf der rechten Seite stark durch, zog in den Strafraum und schloss aus spitzem Winkel ab. Sein Schuss landete allerdings nur am Außenpfosten.

MTV geht durch Kühle-Traumtor in Führung

Mitte des ersten Durchgangs hatten die Zuschauer im Meeschestadion dann aber Grund zu jubeln: Aus gut 22 Metern und halblinker Position zirkelte Niklas Kühle einen Freistoß in den Torwinkel – das 1:0 für die Wolfenbütteler (26.), es war eines der Marke Traumtor.

Die Gäste versteckten sich danach jedoch nicht. Die technisch versierten Braunschweiger hatten in Person von Samet Piskin den Ausgleich auf dem Fuß, als dieser in Minute 38 frei vor MTV-Keeper Direnc Güven auftauchte. Piskins Abschluss war jedoch zu zen­tral und kein Problem für den Schlussmann. Auf der Gegenseite zeichnete sich Vahdets Torwart Donald Zaimi aus, als er einen Distanzschuss von Christel entschärfte (40.).

Kurz nach dem Seitenwechsel kam es erneut zum Duell zwischen Christel und Zaimi – und wieder war es der Braunschweiger, der die Oberhand behielt und einen Schuss aus 14 Metern abwehrte. Es sollte die letzte nennenswerte Möglichkeit bis zur Schlussphase bleiben. Wolfenbüttel war auf der Suche nach der Lücke in Vahdets Defensive, doch die Gäste liefen alles zu.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Per Doppelschlag brachte sich der MTV gute zehn Minuten vor dem Ende dann doch in sichereres Fahrwasser. Erst traf der eingewechselte Tom Krömer aus Nahdistanz zum 2:0 und nur eine Minute später tunnelte Christel Vahdets Keeper Zaimi bei seinem Treffer zum 3:0. Es war zwar keine Glanzleistung der Gastgeber, aber der achte Sieg in Serie war damit unter Dach und Fach.

MTV: Güven – Vollbrecht, Linek, Halimi (86. Schlüschen), Patz – Klöppelt (74. Krömer), Göwecke, Suckel, Kühle (86. Stöver) – Queißer (63. Bauer), Christel (86. Grosonja).

Tore: 1:0 Kühle (26.), 2:0 Krömer (79.), 3:0 Christel (80.).

