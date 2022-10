Sicktes Trainer Patrik Ahlborn zieht die Reißleine

Schluss, aus, vorbei! Patrik Ahlborn hat die Reißleine gezogen. Der 34-Jährige ist nicht länger Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Sickte. Der Trainer reagierte mit dieser Entscheidung, die bereits am Sonntag unmittelbar nach der 0:3-Niederlage bei Schlusslicht Teutonia Groß Lafferde in ihm gereift war, auf die nahezu ungebremste sportliche Talfahrt des TSV in den vergangenen Wochen.

Emotional schwierigster Moment für Patrik Ahlborn

Noch am Sonntagabend hatte Ahlborn Sicktes Fußball-Abteilungsleiter Matthias Reininghaus über seinen Entschluss informiert, sein Traineramt nach drei Jahren zur Verfügung zu stellen. Im Anschluss informierte er seinen Co-Trainer Alexander Eckholt, dem er bereits nach dem Abpfiff noch auf dem Platz in Groß Lafferde eine entsprechende Andeutung gemacht hatte. Am Dienstagabend schließlich trat Ahlborn vor seine Mannschaft und teilte ihr seinen Rückzug mit. „Emotional war es der schwierigste Moment in meinem bisherigen sportlichen Leben“, sagte der Sickter, der nach eigenen Angaben „nur 350 Meter Luftlinie vom Sportplatz entfernt“ wohnt. „Von meiner Küche aus kann ich die Flutlichtmasten sehen.“

Interimstrainer Alexander Eckholt will am Selbstvertrauen der Sickter arbeiten

Eckholt stellt sich vorerst der Verantwortung für die Bezirksliga-Truppe des TSV. „Ich übernehme interimsmäßig“, sagt der bisherige Co-Trainer. Er werde in den nächsten Tagen und Wochen nicht alles über den Haufen werfen, was sein Vorgänger spielerisch wie taktisch etabliert habe, betont Eckholt. „Die Trennung, die Patrik initiiert hat, war sicherlich ein Wachrüttler für die Mannschaft.“ Nun brauche das TSV-Team vor allem eines, so Eckholt. „Und das ist Selbstvertrauen“, betont der Interimscoach. „An dieser Stelle werde ich nachschärfen.“

Nachholspiel

TSV Wendezelle – TSV Sickte 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Kamp (54.), 1:1 Diedrichs (59.), 2:1 Allerkamp (61.), 3:1 Erich (90.). Besonderes: Rot, Erik Plote (Wendezelle, 84.).

Die sportliche Leidenszeit der Sickter geht indes weiter. Im Nachholspiel am Mittwoch in Wendeburg setzte es die 9. Niederlage im 12. Saisonspiel, der TSV steckt auf einem Abstiegsplatz fest. Interimscoach Eckholt zeigte sich trotz der abermaligen Niederlage zufrieden mit der Gesamtleistung. „Uns fehlte in einigen Situationen die Grundordnung, aber die Einstellung der Jungs stimmte“, so Eckholt. Dem 1:1-Ausgleich in der vogelwilden ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit durch Christopher Diedrichs folgte der schnelle Rückschlag nach Steven Allerkamps Weitschuss zum 1:2. „Schade“, so Eckholt. „Eigentlich waren wir die effizientere Mannschaft.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de