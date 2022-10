4:1 – MTV Schandelah-Gardessen triumphiert im Topspiel

10 Siege hier, 10 Siege da – und das nach 10 Spieltagen. Es war angerichtet für das Spitzenspiel in der Staffel 2 der Fußball-Nordharzliga. Am Ende war’s eine klare Sache: Bezirksliga-Absteiger MTV Schandelah-Gardessen setzte sich auf eigenem Platz in Schandelah gegen die SG Remlingen/Denkte mit 4:1 (2:1) durch – auch in dieser Deutlichkeit „absolut verdient“, befand MTV-Trainer Marco Heidemann unmittelbar nach dem Abpfiff. „Meine Mannschaft hat es insgesamt richtig gut gemacht.“

In den ersten 20 Minuten gehen die Schüsse meist weit über den Torbalken

Bei ihrem Gipfeltreffen waren beide Teams sofort auf Betriebstemperatur. Auf dem tiefen Geläuf ging es in den Zweikämpfen sofort zur Sache. Während sich die SG zunächst darum bemühte, den Ball weg vom eigenen Tor zu halten und in Umschaltmomenten Nadelstiche zu setzen, nahm Schandelah früh das Gästetor ins Visier. Das hatten die Gastgeber in den ersten 20 Minuten indes schlecht eingestellt, denn nach ihren Abschlüssen flogen die Bälle zumeist hoch und weit über den Querbalken in Richtung angrenzenden Bahndamm.

Der erste Schandelaher, der sein Visier korrekt justiert hatte, war Philipp Stucki. In der 26. Minute ließ er die rund 150 Zuschauer – sofern sie es mit dem MTV hielten – erstmals jubeln. Der MTV-Torjäger kam im Strafraum an den Ball, genoss bestenfalls Begleitschutz der SG-Defensive, durfte sich drehen, schauen und abschließen – das 1:0. SG-Keeper Jonas Wilke war gegen den Flachschuss machtlos. Es war das 12. Saisontor des 31-Jährigen.

Berechtigter Elfmeter sorgt kurz vor der Pause wieder für Spannung

Nur fünf Minuten später legten die Schandelaher nach – und zwar sehenswert. Nach einem Steckpass tauchte Dennis Bogotsch frei vor Gästekeeper Wilke auf. In aller Ruhe suchte sich der Offensivmann das Toreck aus. Er wählte das rechte, es stand 2:0.

Und die Gäste? Sie ließen nicht locker. Zwar war ihr Goalgetter Alexander Klusmann über 90 Minuten weitestgehend abgeschnitten von der Versorgung mit Zuspielen, und dennoch kam die SG noch vor der Pause zum Anschlusstor. Schandelah hatte Sekunden zuvor die Chance zum 3:0 ausgelassen, ehe die Gastgeber auf der Gegenseite regelwidrig einstiegen. Elfmeter! Yannic Schweitzer verwandelte Mit Glück zum 1:2, denn MTV-Keeper Timo Schilling war dran am Ball (41.).

Der MTV Schandelah-Gardessen holt sich den Sieg mit „Köpfchen“

Dass sich seine Mannschaft diesen Gegentreffer fing, nahm Schandelahs Coach gelassen hin. „Die Remlinger haben ein enormes Tempo, da bekommst du einfach nicht alles verteidigt“, konstatierte Heidemann.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. Beide Mannschaften schenkten sich weiter keinen Meter. In den Zweikämpfen ging es knackig, aber stets im Rahmen des Erlaubten, zur Sache. Nach Stuckis Balleroberung gegen Jannis Stark und dem Zuspiel in den Fünfmeterraum traf Patrick Gilbert ein Luftloch – Schandelahs Chance aufs 3:1 war verpufft (56.). In der 59. Minute meldeten sich die Gäste offensiv zurück. Nach einer Ecke nahm Julian Hartkopf aus 20 Metern Maß und zwang MTV-Schlussmann Schilling zu einer sehenswerten Streckübung.

Die Entscheidung fiel durch Tore der Marke „einfach“. Erst köpfte MTV-Kapitän Paul Lakaschus eine Rechtsflanke unbedrängt zum 3:1 ein (77.). In der vorletzten Minute „kopierte“ Adrian Curland diesen Treffer. Freistehend im „Fünfer“ nickte er zum 4:1-Endstand ein.

Schandelah-Gardessen: Schilling – Marheine, Lakaschus, Petzold, M. Fündling, Jeschke, Maschel (82. Curland), L. Fündling (77. Buck), Bogotsch, Stucki, Gilbert (60. Hahn).

Remlingen/Denkte: Wilke – Herbst (79. Molau), Ali, Hauke (82. Kraft), Reinboth, Hartkopf, F. Kallmeyer (59. Stark), Zach, Schweitzer, Laeske, Klusmann.

Tore: 1:0 Stucki (27.), 2:0 Bogotsch (32.), 2:1 Schweitzer (41., Foulelfmeter), 3:1 Lakaschus (77.), 4:1 Curland (89.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de