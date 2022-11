Girls Baskets fahren Arbeitssieg ein

Im dritten Viertel waren die Girls Baskets (am Ball: Shadeh Preston) nicht von Alba Berlin (in Blau) nicht zu stoppen.

Die Girls Baskets Wolfenbüttel/Braunschweig haben in der dritten Partie der Saison in der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) den dritten Sieg eingefahren. Im ersten Heimspiel bezwangen sie den amtierenden Meister Alba Berlin in der Halle am Landeshuter Platz mit 66:58 (17:15, 12:13, 16:5, 21:25).

In einer lange Zeit ausgeglichenen Begegnung bogen die Girls Baskets im dritten Viertel auf die Siegerstraße ein. Beim Stand von 33:33 starteten sie fünf Minuten vor dem Ende des Abschnitts einen 12:0-Lauf. Mit aggressiver Verteidigung gewannen die Girls zahlreiche Bälle und vollendeten nach schnellem Umschalten auf der anderen Seite des Feldes.

Girls-Baskets-Trainer nicht vollends zufrieden

„Das dritte Viertel war das entscheidende. Da konnten wir unser Tempo gut hochfahren“, sagte Girls-Baskets-Trainer Marcel Neumann, der insgesamt eher unzufrieden war. „Wir haben im Angriff zu viele schlechte Entscheidungen getroffen“, so Neumann. 35 Ballverluste sind für die Ansprüche der Girls Baskets deutlich zu viele, 2 getroffene Dreier bei 23 Versuchen deutlich zu wenige. „Es war heute ein Arbeitssieg“, so Neumann.

Girls Baskets: Leimeter, Christmann, Krasinskaite, Faustmann 2, Geiger 4, Lingnau 20, Bikker 9/1 Dreier, Preston 8, Busch 3, Kordis, Banko 20/1.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de