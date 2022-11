Vrancic trifft – Germania verliert in der Nachspielzeit

Das Tor zum 1:0, die unbändige Freude danach: Nach Maurice Marx' Treffer war die Fußballwelt des BV Germania noch in Ordnung. Am Ende überwog nach der 1:2-Niederlage die Ernüchterung.

Kurz nach dem Abpfiff saßen sie am Spielfeldrand: Köpfe schütteln, enttäuscht, regelrecht angefressen. Habil Turhan, Trainer des Fußball-LandesligistenBV Germania Wolfenbüttel, sowie die Co-Trainer Oussama Quertani und Jörn Winkler verstanden die (Fußball)-Welt nicht mehr. Mit 1:2 (1:1) hatten die Germanen ihr Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig II verloren. „Völlig unverdient“, wie Turhan befand.

Zwei Schüsse aus der Distanz schlagen im Germania-Tor ein

Braunschweigs Ex-Profi Damir Vrancic sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem 20-Meter-Schuss für den Knockout. Germania-Schlussmann Marcel Menzel machte dabei keine all zu glückliche Figur, der Schuss war haltbar. Bereits in Halbzeit 1 musste sich Menzel bei einem 24-Meter-Freistoß von Vrancic geschlagen geben, als er seine Torwartecke nicht ausreichend abgedeckt hatte und gegen den nicht einmal scharf geschossenen Ball nicht mehr ausreichend in die Streckung kam. Es war das zwischenzeitliche 1:1 (21. Minute) für die Gäste. Germanias Führung hatte in der 14. Minute Maurice Marx besorgt, als er nach einem Germania-Ballgewinn im Mittelfeld auf die Reise geschickt wurde und nervenstark im Eins-gegen-Eins mit Eintracht-Keeper Justin Duda zum 1:0 traf.

Dass es für die Wolfenbütteler bei diesem einen Treffer blieb, hatte sich die Mannschaft selbst zuzuschreiben. Der BVG lieferte ein erstklassiges Heimspiel ab, war stets auf Ballhöhe, gewann Zweikämpfe, bespielte immer wieder geschickt die Räume und erarbeitete sich zahlreiche Torchancen. Das Problem: Es fehlte der Mannschaft ein „Knipser“, einer, der den Ball mal humorlos hinter die Torlinie tritt.

Wolfenbütteler scheitern mehrfach – nicht nur am Keeper

Allen voran Lando Baerwolf hätte drei Tore machen müssen. Erst schoss Germanias Angreifer dem am Boden liegenden Duda den Ball aus drei Metern in die Arme (27.), sein Flachschuss strich Zentimeter am Pfosten vorbei (30.), ehe sein 15-Meter-Schuss noch soeben zur Ecke abgefälscht wurde (82.). Im Anschluss an diese kam der aufgerückte Innenverteidiger Carl Himmstedt freistehend an den Ball, verstolperte ihn aber aus Nahdistanz ins Toraus. Marx (60.) und abermals Baerwolf (89.) ließen weitere Hochkaräter aus.

„Es war ein fantastisches Spiel von uns“, sagte Germania-Coach Turhan. „Es tut weh, auf diese Weise zu verlieren. Wir hätten den Sieg verdient gehabt.“

Germania Wolfenbüttel: Menzel – Przondziono, Himmstedt, Rosenau (78. Losing), Feder – Marx (62. Schreiber), Bräunig, Madsack, Goune (82. Path) – Fongang (62. Winkler), Baerwolf.

Tore: 1:0 Maurice Marx (14.), 1:1, 1:2 Damir Vrancic (21., 90.+3).

