0:5 – SV Wendessen kassiert erste Niederlage

Als Zweiter der Oberliga hatten die Fußballerinnen des SV Wendessen den Spitzenreiter Eintracht Braunschweig empfangen. Im Topspiel vor 250 Zuschauern mussten die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen ihre erste Niederlage der Saison quittieren. Diese fiel mit 0:5 (0:3) deutlich aus.

Ein Spiel in dieser Höhe zu verlieren – das kennen die Wendesserinnen auch schon seit drei Jahren nicht mehr. „Dass wir jetzt erst im November zum ersten Mal verlieren, hätten wir vor der Saison aber auch nicht gedacht“, sagte Marcel Döring, Trainer des Oberliga-Aufsteigers aus Wolfenbüttel.

Gebürtige Wolfenbüttelerin erzielt Eintrachts frühe Führung

Die Wendesserinnen sind nicht gut in die Partie gekommen. Nach drei Minuten führten bereits die Braunschweigerinnen durch einen Treffer der gebürtigen Wolfenbüttelerin Lyn Meyer, die nach einer Flanke den Ball an den Fuß bekam, sich gegen ihre Verteidigerin durchsetzte und ins Tor traf. „Wir haben uns die ganze erste Halbzeit hinten reindrängen lassen, hatten uns selbst kaum Torchancen erspielen können und hatten viele Ballverluste“, berichtete Döring. Eintracht sei dagegen permanent in Bewegung gewesen. „Die haben sich viel bewegt. Drauf mussten wir uns erstmal einstellen.“

Einmal konnte der SVW die Gegnerin nur per Foul im Strafraum stoppen. Nach dem fälligen Elfmeter lagen sie 0:2 zurück. Kurz vor dem Abpfiff der ersten Hälfte war das Spiel entschieden. „Nach einer Ecke müssen wir das besser verteidigen. Doch keine Spielerin geht entscheidend dazwischen. Am Ende bekommt Gina den Ball ab“, sagte Döring über das Eigentor von Gina Berger.

Wendessen lässt Lyn Meyer zu viel Platz

Mit mehr Offensivdrang wollten die Wendesserinnen in die zweite Halbzeit starten. „Wir wollten mindestens eine Schippe oben drauf legen. Es ist uns auch ganz gut gelungen. Wir hatten einige Chancen“, sagte Döring. Doch es reichte nicht zum Torerfolg. Stattdessen legte Lyn Meyer noch zwei weitere Tore für Eintracht oben drauf und schnürte ihren Dreierpack. „Wir haben ihr zu oft zu viel Platz gelassen“, befand der SVW-Coach, der weiterhin seine Formation auf der Sechser-Position umbauen muss und für das Topspiel kurzfristig die krankheitsbedingte Absage von Lina Heidrich zu verkraften hatte.

„Dafür dass wir derzeit mit solchen Verletzungsproblemen zu kämpfen haben, war das ein guter Auftritt“, so Döring. Auch SVW-Torfrau Friederike Lau habe einen guten Auftritt gezeigt. „Sie hatte einige Eins-gegen-eins-Situationen und Fernschüsse entschärft. Bei den Gegentoren hatte sie keine Chance“, sagte der Trainer.

SV Wendessen: Lau – Kraus, Pollak (69. Fuchs), Borchert, F. Heidrich, van den Heuvel (80. Bleich), Bölsing, Ahrens (80. Bothe), Berger, Klein, Blank (62. Heller).

Tore: 0:1 Meyer (2.), 0:2 Bröckjel (22./FE), 0:3 Eigentor Berger (45.), 0:4, 0:5 Meyer (69., 84.).

