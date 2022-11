Jugendfußball Das U19-Stadtderby geht an den MTV Wolfenbüttel

Die Fußball-A-Junioren des MTV Wolfenbüttel behielten in der Landesliga im Stadtderby gegen den BV Germania Wolfenbüttel die Nase vorn.

A-Junioren

Landesliga: BV Germania Wolfenbüttel – MTV Wolfenbüttel 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Ostapowicz (67.), 0:2 Schöngart (69.), 0:3 Eigentor (81.).

Mehr als 200 Zuschauer sahen im MKN-Sportpark das Stadtderby, das laut MTV-Trainer Anthony Pfitzner von zwei unterschiedlichen Halbzeiten geprägt war. „Während die erste Hälfte auf Augenhöhe verlief, haben wir im zweiten Durchgang viel mutiger agiert, haben uns zahlreiche Torchancen erspielt und kamen zu den Treffern“, sagte Pfitzner, der von einem „verdienten Erfolg“ sprach.

„Gegen den spielstarken MTV haben wir in der ersten Hälfte einigermaßen mithalten“, sagte BVG-Trainer Nenad Radojevic. „Leider hat Adam Dogan nicht getroffen, als er zu Beginn der zweiten Halbzeit allein auf den Torwart zulief. Im Gegenzug haben wir das 0:1 bekommen.“ Nach dem Gegentor erspielte sich Germania Tormöglichkeiten, ließ diese aber ungenutzt. „Wenn man die Tore vorne nicht macht, wird man gegen starke Gegner prompt bestraft“, resümierte Radojevic nach der 0:3-Niederlage.

B-Junioren

Landesliga Süd: BV Germania Wolfenbüttel – FC Eintracht Northeim 0:3 (0:0). Tore: 0:1 (41.), 0:2 (68.), 0:3 (80. +1).

„In der ersten Halbzeit zeigte meine Mannschaft gegen die spielstarken Gäste aus dem Süden Niedersachsens eine defensiv starke Leistung und spielte sich durch schnelle Konter die besseren Chancen heraus“, teilte BVG-Trainer Vincent Schwarz mit. „Der herausragende Gästetorwart verhinderte jedoch unsere mögliche Führung mit überragenden Paraden über die gesamte Spielzeit. Die Chancen waren da, um die Partie zu gewinnen. Letztendlich haben der Torwart und ein Stürmer der Northeimer Gäste den Unterschied gemacht. Mitten in einer Phase, in der der Ausgleich in der Luft lag, erhielten wir zwei weitere Gegentore, womit die Begegnung entschieden war“, beschrieb der BVG-Coach.

Bezirksliga Mitte: MTV Wolfenbüttel II – Lehndorfer TSV 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Modemann (5.), 2:0, 3:0 Ragusa (8., 26.), 4:0 Bosse (72.), 5:0 Buete (79.), 5:1 (80.)

„Nach zwei intensiven Trainingswochen haben wir mit gutem Offensivspiel unseren nächsten Saisonsieg eingefahren“, freute sich MTV-Trainer Moritz Beyer. „Die Offensivtaktiken, die wir einstudiert haben, hat das Team gut umgesetzt. Es hat über 80 Minuten Ehrgeiz gezeigt.“

C-Junioren

Landesliga Süd: MTV Wolfenbüttel – VfB Fallersleben 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Keller (26.), 2:0 Marschall (32.), 3:0 Keune (54.), 3:1 (61.), 4:1 Roni (68., Elfmeter).

„Meine Spieler liefen die Fallersleber sofort aggressiv und mit hoher Bereitschaft an und zwangen sie zu Fehlern“, sagte MTV-Trainer Bert König. Die ersten beiden Torchancen verpufften jedoch kläglich. „Bei einem Konter hatten wir das Glück des Tüchtigen, denn die Fallersleber trafen nur die Latte.“ Mitte der ersten Halbzeit gingen die MTV-Kicker dann verdient mit 2:0 in Führung. Im zweiten Durchgang verflachte die Begegnung komplett: Fehlpässe, Ungenauigkeiten im Zusammenspiel und mangelnde Zielstrebigkeit prägten das MTV-Spiel. „Über die drei Punkte freue ich mich dennoch riesig“, sagte König.

BV Germania Wolfenbüttel – Eintracht Braunschweig II 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Holinka (3.), 1:1 (16.).

Da der angesetzte Schiedsrichter wegen eines Unfalls ausfiel, einigten sich beide Teams darauf, dass einer der Eintracht-Co-Trainer das Spiel pfeift. „Im Nachhinein eine Fehlentscheidung“, sagte BVG-Trainer Kenneth Fahlbusch.

Doch der Reihe nach: Die Partie verlief in Halbzeit 1 ausgeglichen, folgerichtig stand es zur Pause 1:1. „Die Begegnung wurde aber von Beginn an aufgrund fragwürdiger Entscheidungen des Schiedsrichters von beiden Teams sehr wild geführt“, berichtete Fahlbusch.

„In der zweiten Halbzeit habe ich meine Mannschaft, die aufgrund einiger Ausfälle personell dünn besetzt war, stärker als die Eintracht gesehen. Wir haben uns Torchancen erarbeitet, diese aber nicht genutzt“, erzählte der Germania-Coach weiter. „Wir kamen in vier elfmeterwürdigen Situationen, die vom Schiedsrichter leider allesamt ignoriert wurden.“ Er sei kein Freund von Vorwürfen oder Rechtfertigungen, betonte Fahlbusch, machte dieses Mal aber eine Ausnahme: „Das war grob unsportlich und nicht im Sinne des Fair Play.“

Die zwei verlorenen Punkte gehen laut Fahlbusch dennoch teilweise auf das Konto seiner Mannschaft, „da wir das Spiel auch an anderer Stelle für uns hätten entscheiden können und müssen“. Trotzdem lobte er seine Mannschaft dafür, wie sie die beiden schweren Spiele diese Woche kämpferisch und fußballerisch gemeistert habe – „allen Widerständen zum Trotz.“

Bezirksliga Mitte: BSC Acosta II – MTV Wolfenbüttel II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 (38.), 2:0 (66.), 3:0 (70.+1).

„Meine Mannschaft hat sich gegen einen starken Gastgeber sehr gut verkauft“, sagte MTV-Trainer Torsten Rupprecht. „Wir hatten mehr Ballbesitz und haben uns mehrere Torchancen erarbeitet. Zwei individuelle Fehler und die mangelhafte Chancenauswertung haben die Partie gegen uns entschieden“, resümierte Rupprecht.

Bezirksliga Süd: JSG Schladen/Gielde – JFV Rhume-Oder 1:5 (0:1). Tore: 0:1 (4.), 0:2 (39.), 0:3 (50.), 0:4 (53.), 1:4 Grell (58.), 1:5 (63.).

„Wir mussten uns gegen einen schwachen Gegner geschlagen geben, weil wir zum wiederholten Mal die Anfangsphase verschlafen haben“, ärgerte sich JSG-Trainer Sascha Junge. „Aufgrund der Chancen hätten wir deutlich führen müssen. Nachdem wir zu Beginn der zweiten Hälfte ein Gegentor kassiert hatten, lief bei uns nichts mehr.“

