Wolfenbütteler Teams kassieren Niederlagen

Zweimal 1:3 – die Landesliga-Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC II haben ihren Heimvorteil in der Halle an der Ravensberger Straße gegen die Favoriten TK Hannover III und SC Langenhagen nicht in Zählbares ummünzen können. Die „Erste“ blieb in der Verbandsliga beim Auswärtsspiel gegen den TC Hameln ebenfalls erfolglos. Und auch die Landesliga-Männer des WVC steckten eine Niederlage ein.

Verbandsliga, Frauen

TC Hameln – Wolfenbütteler VC 3:0 (25:10, 25:20, 25:23). „Es lag nicht am Gegner, der war schlagbar. Es lag nur an uns. Wir sind mit zu viel Respekt in die Partie gestartet“, sagte WVC-Trainer Jens Rößler. Im ersten Durchgang hatten die Gäste vor allem Probleme, die Hamelner Aufschläge unter Kontrolle zu bringen. „Im zweiten Satz haben wir unsere Nervosität ein wenig abgelegt, hatten aber noch immer eine zu hohe Fehlerquote im Angriff“, berichtete Rößler.

Erst im dritten Satz wachten die Wolfenbüttelerinnen allmählich auf, „als wäre der Schalter umgelegt worden“, sagte der Coach. Die Spielfreude war plötzlich da und die Bewegung ohne Ball lief deutlich besser. Der WVC erspielte sich eine 17:12-Führung. „Dann haben wir es aber nicht geschafft, die nötigen Punkte zu machen“, bemängelte Rößler. Hameln holte auf und sicherte sich auch den dritten Satz.

Dennoch lasse sich auf dem dritten Durchgang aufbauen. Außerdem stimmte Rößler der Auftritt seiner beiden Jugendspielerinnen im Team – Jolie Kunze und Katharina Käfer – optimistisch. „Beide haben ein super Spiel abgeliefert und sich toll entwickelt.“

Landesliga, Frauen

Wolfenbütteler VC II – Turn-Klubb zu Hannover III 1:3 (19:25, 21:25, 25:22, 12:25). Der TK hatte zuvor nur gegen Langenhagen verloren und gehört zu den Topteams der Staffel. „Das war ohnehin der schwerste Heimspieltag für uns in dieser Saison. Die Landesliga ist so stark besetzt wie schon lange nicht mehr“, sagte Marc Böttcher, der Trainer der Wolfenbütteler Zweitvertretung. Daher konnte er mit beiden Niederlagen leben. „Wir haben uns gut verkauft. Es war eine Leistungssteigerung gegenüber den bisherigen Spielen zu sehen.“

Wolfenbütteler VC II – SC Langenhagen 1:3 (25:18, 19:25, 23:25, 12:25). Das gilt auch für die Niederlage gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, der vor diesem Spiel überhaupt nur einen Satz abgegeben hatte. „Jetzt sind es insgesamt zwei“, freute sich Böttcher, den Favoriten zumindest geärgert zu haben. Auch den dritten Satz hätte sein Team gewinnen können, ist der Coach überzeugt. „Die vierten Sätze waren in beiden Spielen leider eher zum Vergessen“, so Böttcher. Für das WVC-Team bleibt es ein bisher enttäuschender Saisonverlauf. „Langsam müssen wieder Punkte her“, betonte der Coach.

Landesliga, Männer

FC Wenden – Wolfenbütteler VC II 3:1 (25:16, 25:19, 19:25, 25:17). Die Wolfenbütteler seien dem noch ungeschlagenen Tabellenführer auf Augenhöhe begegnet, berichtete ihr Spielertrainer Markus Lunter. „Wir haben die ersten beiden Sätze aber zu verkrampft gespielt, hatten viele Eigenfehler und haben so das Spiel des Gegners begünstigt.“ Insbesondere mit ihren Aufschlagserien erspielten sich die Wendener in beiden Sätzen einen Vorsprung.

Im dritten Durchgang kamen mehr und mehr auch die Qualitäten der Gäste zum Zuge – etwa das gute Blockabwehrverhalten. „Diesen Satz haben wir dominiert“, unterstrich Lunter. Diesen Schwung konnten die Gäste aber nicht mit in den vierten Durchgang nehmen. „Es war trotzdem ein gutes Spiel von uns“, konstatierte Lunter.

