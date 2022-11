SV Wendessen reist mit 50 Fans zum Spiel gegen 96

Wendessen. Auf Kunstrasen und unter Flutlicht will der SVW punkten. Trainer Marcel Döring kündigt an, mit seiner Elf offensiv auftreten zu wollen.

Vor zwei Wochen hieß der Gegner der Wendesser Oberliga-Fußballerinnen Eintracht Braunschweig (dabei setzte es mit 0:5 die erste Saisonniederlage), jetzt ist der SV Wendessen bei Hannover 96 II gefordert (Sonntag, 17 Uhr). „Das ist gleich der zweite große Name, gegen den wir antreten dürfen. Das ist schon etwas Besonderes“, findet SVW-Coach Marcel Döring.

Besonders wird auch die At­mosphäre sein. Die Wendesserinnen treten am späten Sonntagnachmittag im Nachwuchsleistungszentrum in Hannover auf Kunstrasen und unter Flutlicht an. Döring rechnet mit gut 50 Fans seiner Mannschaft, die als Unterstützer mit in die Landeshauptstadt reisen und für Stimmung sorgen wollen.

Körperlich sollte der SV Wendessen dem Gegner überlegen sein

Anders als die diesjährige Übermannschaft Eintracht ist die U23 der 96er allerdings für die Gäste aus Wolfenbüttel durchaus schlagbar. „Wir wollen in besserer Form als zuletzt in Northeim antreten“, sagt der SVW-Trainer. In Südniedersachsen hatten die Wendesserinnen zwar mit 3:1 gewonnen, dabei spielerisch aber nicht ihre beste Leistung gezeigt und im Angriff oft mit langen Bällen agiert.

„Das soll diesmal anders laufen. Wir wollen auf jeden Fall offensiv auftreten“, kündigt Döring an. Der Trainer rechnet mit einer sehr jungen, spielstarken Hannoveraner Mannschaft, die sich nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen gefangen hat. „Körperlich sollten wir auf jeden Fall überlegen sein. Wir wollen gut in die Zweikämpfe kommen“, gibt der Trainer der Gäste vor.

Mit einem Auswärtssieg würden die Wendesserinnen ihren zweiten Tabellenplatz festigen. Bis zur Winterpause stehen für den Aufsteiger dann noch drei weitere Partien im Spielplan der Oberliga.

