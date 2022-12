Der KSG Wolfenbüttel gelingt ein Befreiungsschlag

Der KSG Wolfenbüttel gelang ein Befreiungsschlag im Tabellenkeller der Verbandsoberliga. Beim Spieltag in Celle gewannen die Bohlekegler sensationell gegen den Spitzenreiter SG Oldenburg und gegen den KSK Hindenburg Oldenburg jeweils mit 3:0. Die Wolfenbütteler standen vor dem Spieltag ganz unten im Tabellenkeller der dritthöchsten deutschen Spielklasse. In Celle zählte jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Unter der Woche hatte KSG-Sportwart Simon Faber sein Team zu einem Sondertraining in Celle eingeladen. Diese Maßnahme sollte sich auszahlen.

KSG – SG Oldenburg 5387:5357 (3:0 – 40:39). Ergebnisse: Krull – Villbrandt (910:900), Faber – Kasimir (903:913), Helms –Schneider (884:878), David – Schroer (895:855), Meine – Kleine-Kölker (894:910), Janitschke – Spatz (901:901).

Die KSG-Startachse mit Christian Krull (910 Holz) und Faber (903) zeigte eine bärenstarke Leistung und ließ sich gegen die SG um Ex-Nationalspieler Hartmut Kasimir nicht den Schneid abkaufen. Die Wolfenbütteler schenkten dem Gegner kein Holz. Im Mittelblock sprang Oliver Helms (884), Mannschaftsführer der KSG II, für den pausierenden Stammspieler Christoph Deyerling ein. Zusammen mit Heiko David (895) stellte er die Weichen für einen kaum für möglich gehaltenen Sieg, sie erspielten den Lessingstädtern ein Plus von 46 Holz. Helms bekam vom KSG-Vorsitzenden Thomas Janitschke ein Sonderlob: „Oliver kam am Donnerstag zuvor mit zum Training nach Celle, spielte am Samstag noch in der zweiten Mannschaft und zeigte dann am Sonntag eine souveräne Leistung gegen den Tabellenführer der höchsten Landesliga – toll!“

Die Schlussachse mit Stephan Meine (894) und Janitschke (901) lieferte sich einen echten Fight mit den besten Oldenburgern. Während Meine trotz starker Leistung 16 Holz abgeben musste, hielt Janitschke ein Unentschieden gegen seinen Widerpart. Am Ende jubelten die Wolfenbütteler über ein plus von 30 Holz, den Sieg und eine super Mannschaftsleistung.

KSG – KSK Hindenburg Oldenburg 5355:5320 (3:0 – 43:35). Ergebnisse: Krull – Tacke (886:863), Faber – Hoffmann (907:883), David – Tschigor (881:879), Hille – Wübbeler (899:901), Meine – Steeneken (890:895), Janitschke – Meyer (892:899).

In der zweiten Partie stieg das Kellerduell gegen einen Angstgegner der KSG, Hindenburg Oldenburg. In den vergangenen Jahren hatten die Wolfenbütteler im Ligabetrieb und bei Meisterschaften immer den Kürzeren gezogen. Mit dem Hochgefühl des Sieges in der ersten Partie im Rücken zeigten Krull (886) und Faber (907) gleich in der Startachse, dass sie diese Serie durchbrechen wollten. 47 Holz Vorsprung verwalteten David (881) und Routinier Hille (899) souverän. Meine (890) und Janitschke (892) brachten ohne Druck den Gesamtsieg ins Ziel.

Für die Wolfenbütteler war es ein Glücksmoment. Die KSG muss in dieser Saison großen Aufwand betreiben, um trainieren zu können. Die Heimbahnen an der Schweigerstraße sind weiterhin nicht zugänglich. „Das macht sich im Saisonverlauf bemerkbar. Statt um den Aufstieg mitzuspielen, ist Abstiegskampf angesagt. Bei dem Niveau in der höchsten Landesliga kann man sich keinen Trainingsmangel erlauben“, erklärte KSG-Presswart Bodo Plagge. Jetzt geht es aber mit einem gutem Gefühl ins neue Jahr. Im Januar will die KSG beim Spieltag in Göttingen gegen Stemmen und Winsen/Luhe den Klassenerhalt dann perfekt machen.

r.

