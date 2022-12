Herzöge-Aufstiegstraum erhält einen Dämpfer

Der Weg zum Korb war für die Wolfenbütteler (in Weiß David Röll) gegen Stahnsdorf (in Blau) stets beschwerlich.

Vom Traum, um den Aufstieg mitzuspielen, müssen die MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel, erst einmal einen kleinen Schritt Abstand nehmen. Nach ihrer 62:72 (15:17, 14:14, 12:19, 21:22)-Heimniederlage gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf II hinken die Wolfenbütteler in der 2. Regionalliga dem Tabellenführer Tiergarten ISC jetzt bereits zwei Siege hinterher.

Es war eine bittere Niederlage in der Halle am Landeshuter Platz, schließlich waren die Gastgeber das gesamte Spiel über stets in Schlagdistanz zum Gegner, der fast durchgängig eine dünne Führung in diesem teils chaotischen und hitzigem Spiel behielt. Am Ende schafften es die Herzöge nicht, ihre Stärken auszuspielen und die nötige Ruhe zu bewahren.

Zwei Stützen des Herzöge-Spiels sind zum Zuschauen gezwungen

Die Partie begann mit einem kleinen Lauf der Gäste. Deren 5:0-Führung hatten die Hausherren aber schnell wieder ausgeglichen. Angetrieben von David Röll, Elias Güldenhaupt und Leon Williams hatten die Wolfenbütteler sogar kurzzeitig die Führung übernommen. Aber bereits im ersten Abschnitt zeigte sich, dass dem MTV/BG-Team unter anderem die Impulse von Kai Globig fehlten, der nach überstandener Krankheit noch nicht wieder einsatzfähig war und von der Bank aus zuschaute. Ab dem zweiten Viertel musste auch Till Jeske dort Platz nehmen, er hatte sich an der Schulter verletzt und kam nicht mehr zum Einsatz.

In der Partie lastete ein Großteil des Spielaufbaus auf Röll. Ihm gelangen zahlreiche Assists und er brillierte immer wieder auch in der Verteidigung, wo er einige Male seinem Gegenüber den Ball abluchste. Außerdem scorte Röll oftmals mit seinem Zug zum Korb.

Doch dort lag auch das Hauptproblem der Herzöge-Offense, insbesondere in der ersten Halbzeit: „Wir haben es zu oft mit dem Kopf durch die Wand versucht“, beschrieb es Trainer Maxim Hoffmann. Bei diesen Drives zum Korb wurden die Gastgeber immer wieder abgeräumt. Distanzwürfe fanden ohnehin kaum ihr Ziel.

Auf der anderen Seite verursachten die Herzöge mit ihrer temporeichen Verteidigung viele Ballverluste und Fehlwürfe beim Gegner. Dieser Ablauf gipfelte im dritten Viertel, in dem die Zuschauer Minuten lang keine Punkterfolge hüben wie drüben sahen. Am Ende des Abschnitts hatten sich die Gäste dann aber erstmals ein kleines Polster von neun Punkten aufgebaut (41:50).

Williams und Heitmann befeuern die Wolfenbütteler Hoffnung nur kurzzeitig

Im Schlussviertel kämpften sich die Hausherren wieder heran. In dieser Phase schafften sie es vermehrt, Leon Williams anzuspielen, der sich in guter Position in Korbnähe durchsetzte. In der Defense setzten die Herzöge Stahnsdorf unter Druck, so dass es die Gäste zweimal nicht schafften, ihren Angriff innerhalb der vorgesehenen 24 Sekunden abzuschließen. Dann fasste sich Elias Heitmann ein Herz und traf mit einem Dreier zum 56:57.

Doch es folgten wieder kopflose Aktionen in der Offense. Einmal mehr entschieden die Unparteiischen nicht auf Freiwürfe. Deren teils widersprüchliche Linie gefiel den Wolfenbüttelern überhaupt nicht. „Ich kann mich nicht erinnern, wann Elias und David zuletzt so wenige Calls bekommen haben“, sagte Coach Hoffmann, der nach dem Spiel noch reichlich Redebedarf hatte und sich minutenlang mit einem der beiden Referees unterhielt. Zuvor hatten er und Kapitän Güldenhaupt sich in der Schlussminute der Partie technische Fouls nach einer strittigen Entscheidung gegen Wolfenbüttel eingehandelt. Da hatten die Gäste sich bereits auf 68:62 abgesetzt.

MTV/BG: Güldenhaupt 4 Punkte, Hahn, Heitmann 4/1 Dreier, Jeske, Nielandt 2, N. Pfannenschmidt, O. Pfannenschmidt, Röll 21/1, Römer 6, Uster 4, Williams 21.

