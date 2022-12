Girls Baskets brennen das nächste Offensivfeuerwerk ab

Ein souveräner Jahresausklang für die Girls Baskets Wolfenbüttel/Braunschweig: Die Jugend-Basketballerinnen feierten in der Halle am Landeshuter Platz einen Start-Ziel-Sieg gegen die OSC Junior Panthers in der U18-Bundesliga. Nach dem ungefährdeten 84:48 (24:15, 23:11, 18:5, 19:17) zum Auftakt der Rückrunde ist das Team von Trainer Marcel Neumann jetzt so gut wie nicht mehr aus den Play-off-Rängen zu verdrängen. „Dass wir das so deutlich gewinnen, hat mich schon etwas überrascht“, sagte der Coach.

Die Gastgeberinnen dominierten das Spiel von Anfang an und zogen gegen das Team aus Osnabrück schnell durch einen 10:0-Lauf auf 16:4 davon. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben gleich vier unserer ersten fünf Dreier-Versuchen getroffen. Das hat uns natürlich beflügelt“, erklärte Neumann, der sich besonders über das Offensivfeuerwerk seiner Spielerinnen gefreut hatte. „Unsere Defense war schon die ganze Saison über gut, jetzt haben wir auch zum zweiten Mal in Folge gut gepunktet und ein offensiv schönes Spiel gezeigt.“

In der ersten Halbzeit führten vor allem die Leistungsträgerinnen Lena Lingnau, Ida Bikker und Maira Banko das ansonsten stark ersatzgeschwächte Team an. „Dadurch hatten unsere Rookies wieder mehr Spielzeit. Sie sind aber gut in die Bresche gesprungen“, sagte Neumann über die Einsätze der Wolfenbüttelerin Annabella Millere und der Wolfsburgerin Julia Iguacel Capell.

Nach ihrem sechsten Saisonerfolg im siebten Spiel sind die Girls Baskets so gut wie sicher in den Play-offs. „Für uns geht es jetzt darum, Rang 2 zu festigen“, kündigte Neumann als Ziel fürs neue Jahr an.

Girls Baskets: Leimeter 2 Punkte/5 Rebounds, Christmann 6/ 1 Dreier, Millere 2, Krasinskaite 8/2/6 Rebounds, Capell, Schmidt 2, Lingnau 16/3 Assists/8 Steals/5 Rebounds, Bikker 12/2, Busch 9/1, Banko 27/5/6 Rebounds/5 Steals, Hoffbauer 2 Assists.

lüp

