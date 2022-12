Wolfenbüttelerinnen erkämpfen sich Auswärtssieg

Wolfenbüttel. MTV/BG-Trainer Andreas Hundt lobt seine Spielerinnen für die „Energieleistung“ beim 61:57-Erfolg in Ahrensburg.

Alexandra Berg (am Ball) traf im kritischen Moment einen Dreier und brachte MTV/BG in Ahrensburg auf die Siegerstraße.

Niemals aufgeben, immer weitermachen – wie wichtig dieses Motto im Sport sein kann, bewiesen die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballerinnen. Nachdem die MTV/BG-Mannschaft beim Aufsteiger Ahrensburger TSV fast die gesamte Spielzeit über hintengelegen hatte, bog sie die Partie noch um und fuhr beim 61:57 (7:14, 18:18, 17:12, 19:13) den zweiten Auswärtssieg in Folge ein.

„Es war ein Kampfspiel“, betonte MTV/BG-Coach Andreas Hundt. Neben dem Kampf gab es zunächst auch viel Krampf in der ersten Halbzeit zu sehen. „Wir haben vieles versemmelt – Würfe, Korbleger. Wir hätten locker 85 Punkte machen müssen“, berichtete Hundt. Auf der anderen Seite setzten die Gäste allerdings auch den Gegner permanent unter Druck und provozierten so viele Ballverluste. „Ganz wichtig war, dass wir nie aufgegeben, sondern immer weitergemacht haben“, erklärte der Trainer.

Starke Defensivleistung ist der Grundstein für den MTV/BG-Erfolg

Die Wolfenbüttelerinnen lagen fast die gesamte Partie über hinten, ließen „den Gegner aber nie richtig wegziehen“, sagte Hundt. Dafür seien die Gäste defensiv zu klug und energisch zu Werke gegangen. Immer wieder veränderten sie ihren Verteidigungsstil und erzielten mit diesen Varianten Ballgewinne. „Es war eine tolle Energieleistung meiner Mannschaft – ganz besonders in der Defensive“, lobte Hundt.

Auch in der Offensive gab es trotz der anfänglichen Fehlwürfe einiges, was dem Coach gefallen hat – zum Beispiel das ausgeglichene Scoring, fast alle Spielerinnen trafen. Und dann waren da auch noch einige wichtige Dreier, die genau zu den richtigen Zeitpunkten fielen. Jasmin Conrad hatte nach überstandener Krankheit noch nicht die Kraft für einen richtigen Einsatz. „Sie kam aufs Feld, hat einen wichtigen Dreier geworfen und musste wieder runter“, erzählte Hundt.

Wolfenbüttelerinnen biegen das Spiel mit 5:0-Lauf zu ihren Gunsten um

Mitentscheidend sei aber einer der beiden erfolgreichen Dreipunkt-Würfe von Alexandra Berg gewesen. Mit diesem Treffer brachte sie Wolfenbüttel in der 36. Minute erstmals wieder in Führung. In die letzte Minute gingen die Gäste nach einigen verworfenen Freiwürfen dennoch mit einem 56:57-Rückstand, ließen dann aber nichts mehr zu und beendeten die Partie mit einem 5:0-Lauf.

„Das war ein starker Gegner. Wir haben es aber geschafft, genau zum richtigen Zeitpunkt noch einmal die letzten Kräfte zu mobilisieren“, freute sich MTV/BG-Coach Hundt über den gelungenen Jahres- und Hinrunden-Abschluss seiner Mannschaft.

MTV/BG: Baumgardt 13/1 Dreier, Berg 8/2, Bosse 6, Conrad 3/1, Geilhaar 4, Lieckfeld 8, Rauschenfels, Sprenger 8, Stapel 6, Wagner 5.

