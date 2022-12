Wolfenbütteler VC II dreht gegen USC ein 0:2 noch zum Sieg

Konzentration auf die Annahme: So drehten die Wolfenbütteler um Utz Hluchnik (vorn) und Hendrik Metz das Spiel gegen den USC Braunschweig IV.

Ein hart umkämpfter Fünfsatz-Sieg und eine kaum abwendbare Niederlage: So sah die Ausbeute der Landesliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC II nach ihrem Heimspieltag aus.

Wolfenbütteler VC II – USC Braunschweig IV 3:2 (17:25, 21:25, 25:22, 25:18, 15:13). „Wir haben am Anfang gar nicht ins Spiel gefunden und haben viele unnötige Fehler gemacht“, sagte WVC-Spielertrainer Markus Lunter. Gegen die mit zahlreichen Jugendkader-Spielern gespickte USC-Mannschaft taten sich die Wolfenbütteler äußerst schwer – so gingen die ersten beiden Sätze an die Gäste.

„Wir haben uns nach dem zweiten Satz gesagt, dass wir uns wieder mehr auf die Annahme und den Angriff über die Mitte konzentrieren wollen“, berichtete Lunter. Über die Mittelblock-Position fanden die Hausherren eine gute Lösung und erzielten wichtige Punkte. „So sind wir wieder ins Spiel zurückgekommen. Es war auf Augenhöhe“, sagte Lunter.

Angetrieben von zahlreichen Zuschauern in der Halle des Gymnasiums im Schloss drehten die Wolfenbütteler die Partie zu ihren Gunsten. „Am Ende hatten wir mehr Willen und mehr Glück“, erklärte der WVC-Coach.

Im fünften Satz kam dann auch noch Mittelblocker und Urgestein Wolfgang Thurk aufs Feld. „Er ist eigentlich nicht mehr aktiv, hatte aber angeboten, bei uns auszuhelfen, weil uns einige Spieler fehlten“, sagte Lunter. Thurk habe mit seiner Erfahrung für Stabilität im Wolfenbütteler Spiel gesorgt.

Wolfenbütteler VC II – FC Wenden II 0:3 (17:25, 24:26, 23:25). Das Zurückkämpfen im Spiel 1 sei natürlich auch sehr anstrengend gewesen. „Es hatte uns sehr gefordert“, sagte Lunter. Gegen Wenden gingen daher zunächst die Spieler aufs Feld, die gegen den USC wenig Einsatzzeit hatten. „Da fehlte es uns dann ein wenig an Konsequenz und Stabilität. Wir brauchten zu viele Angriffe, um zu punkten“, sagte der Coach, der Mitte des zweiten Satzes wieder die Stammformation einwechselte. „Es war aber schon zu spät und wir waren zu erschöpft. Wenden ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Wenn die eine Chance sehen, ein Spiel nach Hause zu bringen, dann ziehen die das konsequent durch“, erklärte Lunter.

WVC II: Mundt, Tille, Margraf, Hluchnik, Metz, Lunter, Böhme, Ahlgrim, Qi, Turck, Werner.

