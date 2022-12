TSV Sickte bläst ab Februar zur Aufholjagd im Abstiegskampf

Es sieht nicht gut aus für den TSV Sickte. Das Team um Neu-Trainer Till Eickmeier (ehemals TuS Essenrode), der die Mannschaft Mitte November vom zurückgetretenen Patrik Ahlborn übernahm, überwintert in der Fußball-Bezirksliga 2 auf einem Abstiegsplatz. Sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz weist der TSV nach 17 von 34 Spielen auf. Die geplante Aufholjagd der Sickter ab Februar wird zu einem Mammutprojekt.

„Gegen Ende der Hinrunde sind wir besser geworden, das stimmt mich zuversichtlich“, sagt Sicktes Co- und Torwart-Trainer Alexander Eckolt, der jedoch ahnt, dass die Rückserie knüppelhart wird für die Mannschaft. „Für uns wird jedes Spiel zu einem Endspiel.“

Die Bilanz der ersten Saisonhälfte liest sich indes wie die eines Abstiegskandidaten: 3 Siegen und 2 Unentschieden, eines davon holten die Sickter im zweiten Spiel unter Eickmeiers Regie mit dem 5:5 beim BSC Acosta II, stehen 12 Niederlagen gegenüber. 60 Gegentreffer – und damit die meisten aller Teams in der Staffel 2 – verdeutlichen, dass die Sickter der Schuh hinten drückt. Teils haarsträubende Patzer in der Defensive kosteten die Mannschaft im Hinrundenverlauf mehrfach ein besseres Ergebnis. „Es sind oft nur wenige Minuten, in denen wir diese Aussetzer haben“, sagt Eckolt. Aber diese Tiefschlafphasen der Sickter nutzten einige Gegner in der Hinrunde konsequent aus. „In manchen Spielen war unsere Leistung ganz passabel, aber dann haben wir uns selbst um mögliche Punktgewinne gebracht“, sagt Eckolt rückblickend.

Wichtig sei, in der Vorbereitung auf die verbleibenden 17 Spiele „den Laden hinten dicht zu kriegen“, betont Eckolt. „Nach vorne haben wir weniger Probleme, da schießen wir immer unsere Tore.“ Eckolt ist optimistisch, dass die Aufholjagd klappt. „Die Mannschaft hat Till Eickmeier voll akzeptiert und integriert. Sie ist lernwillig und – das ist ganz wichtig – die Mannschaft lebt.“

