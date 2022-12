Wolfenbüttels Basketballer bangen um ihre „Heimat“

Die Zahlen im Juniorenbereich der Basketball-Abteilung des MTV Wolfenbüttel sind in den vergangenen Jahren gestiegen. 300 Jugendliche und Kinder sind dort inzwischen aktiv, zudem nehmen zehn Teams im Erwachsenenbereich am Punktspielbetrieb teil, die Infrastruktur kommt an ihre Grenzen. Jetzt droht den Basketballern wohl zudem die Schließung ihrer „Heimat“, der Sporthalle am Landeshuter Platz.

Maxim Hoffmann, hauptamtlicher Basketball-Coach des MTV und stellvertretender Abteilungsleiter, befürchtet, dass seine Schützlinge im schlimmsten Fall ein Jahr lang die Halle wegen Sanierungsarbeiten nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen können.

Am Wochenende steigen regelmäßig bis zu zehn Punktspiele am „LaPla“

„Damit würde einiges zerstört werden, was wir hier in der Vergangenheit aufgebaut haben“, sagt Hoffmann und ergänzt: „Es gibt hier so viele Menschen, die ehrenamtlich so viel bewegen. Für die wäre das ein schlechtes Signal.“ Immerhin trainieren am „LaPla“ zwölf Teams, am Wochenende finden oftmals zehn Punktspiele statt. Diese Hallenzeiten zu ersetzen, dürfte sich als kompliziert erweisen.

Am vergangenen Samstag hatte Hoffmann mit der ersten Herren-Mannschaft in der 2. Regionalliga das Heimspiel am „LaPla“ gegen Stahnsdorf verloren. „Die mögliche Schließung unserer Halle bereitet mir aber deutlich mehr Bauchschmerzen als diese Niederlage“, sagt Hoffmann. Zwar müssen sich die „Herzöge“ damit vorerst wieder weiter hinten anstellen, wenn es darum geht, aufzusteigen. Doch das Sportliche sei nur eine Seite der Medaille. „Wenn es die Erwartungshaltung gibt, dass wir wieder aufsteigen sollen, muss auch von anderer Stelle mehr kommen“, sagt Hoffmann. Ihm fehle zum Beispiel ein klares Bekenntnis aus der Chefetage der städtischen Verwaltung zum Slogan „Basketball-Stadt Wolfenbüttel“.

Eine echte Alternative scheint es nicht zu geben

Der „LaPla“ sei in der vergangenen Saison in der 1. Regionalliga die „am wenigsten vermarktbare Halle“ gewesen, erklärt Hoffmann. Und doch gibt es kaum Ausweichmöglichkeiten: „In der Halle an der Ravensberger Straße ist der Boden zu rutschig. Dort können wir keine Punktspiele abhalten. Andere Hallen wurden zwar renoviert, dort ist aber noch der alte Boden mit den alten Linien drin“, wundert sich der Trainer. Eine konkrete Alternative hätte seiner Meinung nach schon frühzeitig geplant werden müssen.

Aus der Stadt gibt es bisher nur wenig Konkretes zur „LaPla“-Sanierung. Stadtsprecher Thorsten Raedlein bestätigte, dass diese geplant sei. Es gibt aber bislang keinen genauen Fahrplan. Es fehle unter anderem noch an Baufirmen, die diese Arbeiten umsetzen könnten. Die Stadt ziele zeitlich zunächst auf die Sommerferien, um dem größten Basketball-Betrieb aus dem Weg zu gehen. Wie lang die Arbeiten andauern würden, ist demnach noch nicht geklärt. Den befürchteten Zeitraum von einem Jahr konnte die Stadt vorerst nicht bestätigen.

Nach dem Jahreswechsel soll es konstruktive Gespräche geben

MTV-Vorstand Klaus Dünwald zeigt sich zuversichtlich, dass es eine Lösung geben wird. „Wir haben als Verein die Bauphase an der CGLS und an der Ravensberger Straße überstanden. Wir werden auch diese Bauphase überstehen“, sagt Dünwald. Er habe noch keine konkreten Informationen vorliegen, richtet sich aber darauf ein, dass es ab September kommenden Jahres kritisch werden könnte mit den Hallenzeiten am Landeshuter Platz. „Wir werden uns Anfang des Jahres zusammensetzen und schauen müssen, wie wir das sinnvoll auch in Kopplung mit Landkreis-Hallen koordinieren können“, sagt Dünwald. Der MTV-Vorstand betont: „Wir wünschen uns eine bessere Infrastruktur, da sind Umbaumaßnahmen eben notwendig.“

Einen runden Tisch hält auch Maxim Hoffmann für sinnvoll . „Wir können uns auch gerne mal mit allen Sportvereinen zusammensetzen und beim Thema Hallenzeiten mit einem weißen Blatt Papier anfangen, um für alle die sinnvollste Lösung zu finden“, lautet ein Vorschlag des MTV-Trainers.

