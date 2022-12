Frauenfußball-Highlight – Testspiel auf der Meesche

Wolfenbüttel. Viktoria Berlin, Tabellenführer der Regionalliga Nordost, und Bundesligist Werder Bremen treffen am 15. Januar in Wolfenbüttel aufeinander.

Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin (in Rot, hier bei einem Test beim Helmstedter Regionalligisten TSV Barmke im Juli) treffen am 15. Januar im Wolfenbütteler Meesche-Sportpark auf den Bundesligisten Werder Bremen.

Hochklassiger Frauenfußball im Meesche-Sportpark in Wolfenbüttel: Die MTV-Kicker kündigen ein Testspiel-Highlight an. Am Sonntag, 15. Januar 2023, werden der ambitionierte FC Viktoria Berlin (Regionalliga) und Werder Bremen (Bundesliga) ein Freundschaftsspiel auf der Meesche bestreiten. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Der Tabellenführer der Regionalliga Nordost trifft dann auf den Elften des deutschen Oberhauses. Für die Berlinerinnen geht es in der am 19. Februar beginnenden Rückrunde darum, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Im Vorbereitungsplan der Viktoria steht zuvor bislang nur ein Testspiel – das in der Lessingstadt. Die Bremerinnen starten am 5. Fe­bruar wieder in die Bundesliga. Auch für sie steht der erste Test des Jahres auf der Wolfenbütteler Meesche an.

„Wir schauen mal, ob wir das Spiel im Stadion austragen können. Wenn nicht, haben wir einen top Kunstrasen. Die Vereine stellen sich auf beide Geläufe ein“, wird Lars Pape, Teammanager der ersten Herren des MTV, in einer Mitteilung der Meesche-Kicker zitiert. Weitere Informationen – unter anderem zum Ticketverkauf und zum Einlass – sollen Anfang des Jahres bekanntgegeben werden. „Wir freuen uns darauf“, sagt Pape.

r.

