Die BlueLiner zeichnen ihren Chef und Gründer aus

Mit einer Konfetti-Kanone und viel Applaus begrüßten 23 Mitglieder des Laufclubs (LC) BlueLiner ihren Vorsitzenden Matthias Wilshusen zum Training auf der Sportanlage an der Halberstädter Straße in Wolfenbüttel. Der Anlass für die Aktion: Wilshusen war vom Landessportbund im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ als „Vereinsheld“ nominiert worden. Der LSB hatte dem Vorschlag zugestimmt. Nun überreichten die Vorstandsmitglieder die Urkunde.

Matthias Thiede, Kassenwart des LC BlueLiner, hatte umfangreiche Argumente für die Nominierung geliefert. Wilshusen habe die ursprüngliche Idee zur Gründung eines reinen Laufvereins gehabt, weil Laufsport bis dahin in allen Wolfenbütteler Vereinen nur eine Randsparte gewesen war. 2007 entstand so der Laufclub. „Seitdem lebt er den Verein. Und nicht nur das – er ist der Verein”, findet Thiede. Wilshusen sei zudem beim Kreissportbund sowie bei der Stadt Wolfenbüttel für seine Kreativität und Unterstützung bekannt.

Diverse Projekte konnten mithilfe Wilshusens umgesetzt werden. Unter anderem bekam Wolfenbüttel eine beleuchtete Laufstrecke und durch des Engagements des LC wurde in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft über 50 Kilometer in Wolfenbüttel ausgetragen. Der Verein ist Stützpunkt der deutschen Ultramarathon-Vereinigung (DUV), Wilshusen der Stützpunktleiter. Der Verein hat zudem einen lizenzierten Jugendtrainer ausgebildet.

Wilshusen betreue jedes Projekt vom Beginn bis zum Ende. Ideen von anderen Vereinsmitgliedern würden aufgenommen, perfektioniert und umgesetzt. „Wenn wir im Vorstand zufrieden sind, ein großes Projekt abgearbeitet zu haben, kommt Matthias mit fünf neuen Projekten und steckt uns mit seiner Leidenschaft und Hingabe an“, erzählt Thiede. Wilshusen habe in den letzten Jahren so gut wie jedem im Verein gedankt. „Nur ihm hat bisher kaum jemand im richtigen Rahmen ,Danke’ gesagt”, so Thiede. Die Ehrung solle nun auch ein Dank für sein Engagement sein.

