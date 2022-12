Zwischen Abstiegs-Blues und Aufstiegs-Euphorie

Abstiege, Meisterschaften, Umbruch und Aufbruch – im Wolfenbütteler Mannschaftssport war in 2022 viel los. Während die höchstspielenden Männerteams im Fußball und Basketball im Frühjahr abstiegen und seitdem eine Klasse tiefer wieder oben angreifen, begeisterte vor allem ein Frauenteam aus Wendessen ihre Fans das ganze Jahr über.

Basketball: Auf den Abstieg folgt die Neufindung

Ein bitteres Ende nahm die Saison 2021/2022 für die Herzöge Wolfenbüttel in der 1. Basketball-Regionalliga. Ihr letztes Spiel verlor die MTV/BG-Mannschaft Anfang April gegen die WSG Königs Wusterhausen. Die Niederlage besiegelte den Abstieg der Herzöge.

Dass es überhaupt zu diesem „Endspiel“ gekommen war, lag an einem Ereignis im Dezember 2021. Seinerzeit spielten die Herzöge bereits gegen Wusterhausen, das Spiel wurde aber abgebrochen, nachdem sich erst MTV/BG-Kapitän Elias Güldenhaupt (Achillessehnenriss) und dann Till Jeske (Patellasehnenriss) schwer verletzt hatten. Es folgte eine lange Hängepartie, wie dieser Abbruch zu werten sei. Am Ende bekamen die Herzöge ihr Nachholspiel – doch es half nichts. Die Ausfälle von Güldenhaupt und Jeske steckte das Team nicht ohne Weiteres weg. Hinzu kam, dass Wolfenbüttel ohne Profi in die Saison gestartet war, erst im Januar kam Josh Djanogly, der nur selten überzeugte.

Mit dem Abstieg landeten die Wolfenbütteler in der Oststaffel der 2. Regionalliga, was längere Auswärtsfahrten, dafür aber interessante neue Gegner mit sich brachte. Das Team von Coach Maxim Hoffmann steht über den Jahreswechsel auf Platz 3. Güldenhaupt und Jeske stehen nach überstandenen Verletzungen wieder regelmäßig auf dem Parkett und zeigen gute Leistungen – Hoffmann sprach im Sommer von einer Cinderella-Story. Der neue US-Profi Leon Williams begeistert das Wolfenbütteler Publikum. Ein sofortiger Wiederaufstieg ist zwar nicht das Ziel, doch die Herzöge werden sicherlich auch in der Rückrunde eine wichtige Rolle in ihrer Staffel spielen.

Basketball: Die MTV/BG-Frauen – die stete Konstante

Die Frauen von MTV/BG bleiben derweil eine Konstante in der 1. Regionalliga. Die Mannschaft schloss die vergangene Saison auf Platz 4 ab. Im Sommer folge ein personeller Umbruch – zum Beispiel ging die langjährige Leistungsträgerin Corinna Pöschel zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig, es kamen zahlreiche neue Talente in den Kader. Die Wolfenbüttelerinnen, die seit 2017 der Liga angehören und von Andreas Hundt trainiert werden, stehen inzwischen erneut im Tabellenmittelfeld.

Fußball: MTV zwischen Abstiegs-Blues und Dogan-Deal

Für den MTV Wolfenbüttel endete das Abenteuer Fußball-Oberliga mit einer herben Enttäuschung. Erst verpasste die Mannschaft die anvisierte Meisterrunde und landete in der Abstiegsrunde. In der legten die Wolfenbütteler – Sportchef Michael Nietz war inzwischen als Interimstrainer für den erfolglosen Stefan Gehrke eingesprungen – in 18 Spielen zwar eine positive Bilanz hin (5 Siege, 9 Remis, 4 Niederlagen, 30:27 Tore), doch nach der 0:3-Pleite Mitte Mai gegen den TuS Bersenbrück war klar, dass der MTV nicht mehr über den Strich klettern und in Liga 6 absteigen wird. Am Ende fehlte ein Punkt für den Ligaerhalt, den sich stattdessen der MTV Gifhorn sicherte.

Am 1. Juli übernahm in Wolfenbüttel mit Deniz Dogan ein neuer Chefcoach. Der gebürtige Lübecker, der für den VfB Lübeck, Eintracht Braunschweig, den Hamburger SV und den VfL Osnabrück insgesamt 508 Partien bestritten und mit der Eintracht die Meisterschaft in der 3. Liga und den Aufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus gefeiert hatte, etablierte beim Meesche-Klub einen Fußball-Stil Marke „Jugend forsch(t)“. Das stark verjüngte MTV-Team schüttelte den „Abstiegs-Blues“ schnell ab, begeisterte in vielen Spielen mit Offensivpower und beendete die erste Saisonhälfte in der Landesliga als Tabellenzweiter hinter dem SSV Vorsfelde.

Dieser Tage laufen beim MTV erste Gespräche hinsichtlich der Zukunft Dogans an. Der 43-jährige Braunschweiger besitzt nur einen Einjahresvertrag – und in Wolfenbüttel hoffen alle, dass der Ex-Profi seine erfolgreich gestartete Arbeit in der Lessingstadt über den Sommer 2023 hinaus fortsetzt. Denn: Große Teile der Mannschaft und allemal die Infrastruktur des Umfeldes haben Oberliga-Format.

Fußball: Ein ganzes Dorf ist stolz auf sein Team

Sie waren in der vergangenen Saison nicht zu bremsen und auch im zweiten Halbjahr gut in Fahrt: Die Fußballerinnen des SV Wendessen feierten eine Saison 2021/2022 für die Geschichtsbücher, gewannen die Meisterschaft in der Landesliga (im Mai) und den Bezirkspokal (im Juni). Nach der Sommerpause holten sie aus 11 Spielen 19 Punkte und überwintern auf Platz 4 der Oberliga, der höchsten Spielklasse Niedersachsens. „Der ganze Verein ist stolz auf diese Mannschaft“, sagte kürzlich Trainer Marcel Döring.

Fußball: Zwei souveräne Aufsteiger wollen sich etablieren

Fußballerische Erfolge feierte in diesem Jahr auch der BV Germania Wolfenbüttel, der souverän die Aufstiegsrunde der Bezirksliga 3 gewann. Die Aufstiegssause stieg am 22. Mai – und damit bereits nach dem fünftletzten Saisonspiel des BVG. Das gewann die Elf um Trainer Habil Turhan mit 2:0 ausgerechnet bei ihrem einzigen Aufstiegskonkurrenten Germania Blecken­stedt. In der Landesliga gingen die Germanen in den ersten 18 von 34 Spielen durch ein Wellental. Zwischenzeitlich blieb die Mannschaft wochenlang unbesiegt, baute sich ein ordentliches Punktepolster auf. Zwei 0:8-Heimklatschen gegen die Topteams SSV Vorsfelde und MTV Wolfenbüttel wirkten dagegen wie Tiefschläge, drei Last-Minute-Niederlagen im November und Dezember ließen das Polster auf den ersten Abstiegsrang auf zwei Zähler zusammenschmelzen. Klar ist: Auf Germania wartet eine harte Rückserie, der Klassenerhalt wird kein Selbstläufer.

Eine Liga tiefer triumphierten die Adersheimer. Der FC Arminia wurde Erster seiner Nordharzliga-Staffel, gewann außerdem den Kreispokal und die Nordharz-Gesamtmeisterschaft.

Fußball: Denktes Jubiläumsspiel mit 1500 Gästen

Adersheims ärgster Verfolger, die SG Remlingen/Denkte, landete am Ende nur auf Platz 2, belohnte sich aber am 21. Juni mit einem Riesenerlebnis. Beim MTV Groß Denkte, Vereinspartner der Spielgemeinschaft, war die SG Gastgeber für Zweitligist Eintracht Braunschweig. Der freundschaftliche Vergleich markierte den Höhepunkt der Feiern zum 125-jährigen Bestehen des MTV. Die 1500 Zuschauer auf der Denkter Alm sorgten für Volksfeststimmung, das Endergebnis von 0:17 war so ziemlich egal.

