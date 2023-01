Überraschungsteam SG Sickte/Hötzum darf feiern

Sickte. Titelverteidiger Heeseberg, die SG Sickte/Hötzum, SG Roklum-Winnigstedt und die Ü32 der Freien Turner stehen in der Endrunde beim Elm-Asse-Cup.

Gescheitert: Der TSV Sickte (in Grün) zog nicht nur gegen den FC Heeseberg mit 2:6 den Kürzeren, sondern blieb in der Vorrunde des Elm-Asse-Cups bereits auf der Strecke.

Das Beste kommt sprichwörtlich bekanntlich zum Schluss – in der Gruppe B des Elm-Asse-Cups in Sickte war es nun mal andersherum. Denn: Die Spiele des Hallenfußball-Turniers des MTV Dettum, das erstmals nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ausgetragen wird, wurden am Freitagabend mit der Neuauflage des Finals von 2020 eröffnet.

In der mit 340 Zuschauern vollbesetzten Sickter Sporthalle standen sich die Bezirksligisten FC Heeseberg und SG Roklum-Winnigstedt gegenüber – und wieder machte der Titelverteidiger das Rennen! Der FC Heeseberg setzte sich in einer lange Zeit ausgeglichenen Partie mit 2:1 durch. Die Roklumer hatten zwischenzeitlich durch einen sehenswerten Hackentreffer zum 1:1 ausgeglichen.

Sickte strauchelt unerwartet

Gleich im zweiten Spiel des Abends gab es dann die erste große Überraschung: Bezirksligist TSV Sickte blieb im Duell mit der SG Sickte/Hötzum (1. Nordharzklasse) glück- und torlos und unterlag unerwartet mit 0:1. Einen starken Turnierstart legten dagegen die technisch überzeugenden Ü32-Kicker der FT Braunschweig hin, die sich zum 3:0-Sieg gegen die SG Groß Biewende/Kissenbrück „zauberten“.

Titelverteidiger Heeseberg ließ auch in den folgenden Begegnungen erst einmal nichts liegen: Das Team von Trainer Michael Grahe wies unter anderem den TSV Sickte mit 6:2 in die Schranken und hatte nach vier Partien die maximale Ausbeute von 12 Punkten auf dem Konto – das Weiterkommen war damit perfekt. Daran änderte auch die anschließende 1:2-Niederlage in Überzahl – Braunschweigs Keeper hatte drei Minuten vor Schluss wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums Rot gesehen – gegen die Freien Turner nichts.

Anzeigetafel streikt nur kurz

Zum Überraschungsteam avancierte die SG Sickte/Hötzum, die ihre ersten vier Partien allesamt gewann. Kurios dabei: das 2:1 gegen SG Groß Biewende/Kissenbrück. Direkt nach dem 1:1-Ausgleich fiel die Anzeigetafel aus – nach einer Minute Unterbrechung war diese jedoch wieder repariert und es ging weiter. Weiter – und zwar in die Endrunde – ging es damit eben auch für die SG Sickte/Hötzum. Dritter im Bunde war die SG Roklum-Winnigstedt, die sich in Spiel 17 des Abends zu einem 2:1-Erfolg gegen Biewende/Kissenbrück mühte und damit ebenfalls die Fahrkarte zum Finalturnier löste.

„Wir haben ein Freundschaftsturnier – und diesen Charakter soll es auch beibehalten“, hatte Dettums Vorsitzender Julian Siodla in seiner Begrüßung betont. Und die Spieler hatten offenbar ganz genau hingehört und hielten sich in Sachen Fairplay an diese Worte.

Titelverteidiger Heeseberg knapp Erster

Für den mitfavorisierten TSV Sickte hatte sich das Thema Elm-Asse-Cup 2023 indes schon vor dem letzten Auftritt erledigt: Die Ü32 der Freien Turner qualifizierte sich mit einem 3:0-Erfolg gegen den BV Germania Wolfenbüttel III als letztes Team für die Endrunde, die am Samstag (13 Uhr) an an gleicher Stelle ausgetragen wird. Daran änderte auch der 6:0-Kantersieg der Sickter in ihrer letzten Partie nichts. Die SG Sickte/Hötzum gewann die letzte Begegnung eines langen Turnierabends zwar mit 2:1 gegen Roklum-Winnigstedt, verpasste den Vorrundensieg aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Titelverteidiger Heeseberg.

„Ich bin erfreut über die Kulisse und die Stimmung“, bilanzierte Julian Siodla, den der „schwache Start der Sickter überrascht“ hatte. Es war eben ein Fehlstart mit Folgen für den Mitfavoriten, der nur als Zuschauer bei der Endrunde dabei sind wird.

Die beiden Endrundengruppen im Überblick:

Gruppe A: SG Remlingen/Denkte (1. Vorrunden-Gruppe A), SV Kissenbrück (2. Gruppe A), SG Roklum-Winnigstedt (3. Gruppe B), FT Braunschweig Ü32 (4. Gruppe B).

Gruppe B: FC Heeseberg (1. Vorrunden-Gruppe B), SG Sickte Hötzum (2. Gruppe B), TuS Cremlingen (3. Gruppe A), MTV Dettum (4. Gruppe A).

