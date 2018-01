SSV III richtet Hallenturnier aus

Wolfsburg Wenn draußen auf den Fußballplätzen nichts geht, wird eben in der Halle gekickt. So zum Beispiel heute in der Sportstätte im Vorsfelder Eichholz. Beim ersten „Gut-Kick-Cup“ des Fußball-Kreisklassisten SSV Vorsfelde III (13 Uhr) kämpfen Teams aus Wolfsburg, Helmstedt und Gifhorn um den Turniersieg. ...