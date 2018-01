Burmeister und Lang für die U16 nominiert

Wolfsburg Die U16-Fußballer des NFV bereiten sich am 19. und 20. Januar mit einem Trainings-Lehrgang in Barsinghausen auf das norddeutsche Länderpokalturnier (23. bis 25. März in Hamburg) und das Sichtungsturnier des DFB (3. bis 8. Mai in Duisburg) vor. 34 Spieler des Jahrgangs 2002 wurden von...