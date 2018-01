Henkelmann bei der U14-Futsal-Auswahl

Wolfsburg Die U14-Juniorinnen des NFV nehmen am 20. Januar am 4. norddeutschen Futsal-Turnier in Hamburg teil. In der Wandsbeker Sporthalle trifft die Auswahl von NFV-Coach Thomas Pfannkuch je zweimal auf die Teams aus Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit dabei ist vom VfL Wolfsburg die Spielerin Lia...