Tairi boxt um einen Profivertrag

Am 17. März boxt Patrick Wojcicki in Hannover um seinen ersten Profi-Titel, im Mittelgewicht geht’s gegen Ronny Mittag um die IBF-Interconti-Meisterschaft. Ebenfalls in den Ring steigen wird dann Wojcickis AKBC-Kollege Bukurim Tairi. Auf den Cruisergewichtler wartet in seinem zweiten Profikampf...