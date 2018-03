Schneemann statt Piloten

Der kleine Schneemann durfte sogar ganz nah an Lewis Hamiltons Silberpfeil in der Mercedes-Garage. An Formel-1-Autos auf der Strecke war am Mittwochmorgen auf dem Circuit de Catalunya nicht zu denken. Verschneite Anfahrtswege, Schnee am Streckenrand. Auch Tag drei der ersten Testfahrten in diesem...