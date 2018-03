SSV will Wunstorf-Abwehr knacken

In der Fußball-Oberliga wartet auf den SSV Vorsfelde ein harter Brocken. Am Samstag (16 Uhr) gastieren die Eberstädter beim Tabellensechsten 1. FC Wunstorf. Für den SSV ein ganz wichtiges Spiel: Gewinnen die Gäste, halten sie Anschluss an die obere Tabellenregion. Bei einer Niederlage hingegen...