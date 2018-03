Angenstein als Fünfter bester Vorsfelder Judoka

Im Vorjahr hatte Sarah Ischt als 16-Jährige bei der U21-DM in Frankfurt/Oder überrascht und sich den Titel geholt. Wiederholen konnte das Judo-Talent des MTV Vorsfelde diesen Erfolg in diesem Jahr nicht. In der Klasse bis 48 Kilogramm blieb ihr lediglich der neunte Platz. Auch die weiteren...