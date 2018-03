Stoye bricht den Bann per Freistoß

Wolfsburg . Während am Samstag und Sonntag alle angesetzten Spiele der Fußball-Junioren in der Niedersachsenliga, Landesliga Braunschweig und Bezirksliga Nord ausfielen, wurden die Begegnungen der VfL-Mannschaften in der B- und C-Junioren-Regionalliga Nord ausgetragen. ...