„Zu weit weg“: Lupo II verliert 1:4

Wolfsburg. Es sollten sechs „Ostereier“ auf das Punktekonto von Lupo Martini II in der Fußball-Landesliga wandern – am Ende gab es keinen einzigen Punkt. Denn das Heimspiel am Samstag gegen den BSC Acosta fiel dem Schnee zum Opfer und beim TSV Landolfshausen setzte es eine 1:4 (0:2)-Niederlage. ...