Kickboxer des AKBC haben hohe Ziele

Wolfsburg Beim AKBC Wolfsburg fiebert aktuell alles auf den ersten Titelkampf von Box-Profi Patrick Wojcicki hin. Am 18. Mai will er sich in Potsdam beim verschobenen Duell mit Ronny Mittag den IBF-Interconti-Gürtel im Mittelgewicht sichern. Doch bis es soweit ist, rückt erst einmal der Kickbox-Nachwuchs in...