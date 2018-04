Neuhaus II steigt ab, während sich die TTF Wolfsburg retten

Wolfsburg. Am Wochenende bestritten der SSV Neuhaus und die Tischtennis-Freunde Wolfsburg die letzten Spiele in der Tischtennis-Landesliga – allerdings ohne Erfolg. Während die SSV-Reserve in der nächsten Saison in der Bezirksoberliga angreifen muss, konnten sich die TTF durch eine sehr starke...