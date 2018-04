Knobbe nimmt die Spieler in die Pflicht

Der Geduldsfaden von Mike Knobbe ist am vergangenen Sonntag gerissen. Der Trainer des VfB Fallersleben sagt jetzt: „Es gibt keine Ausreden mehr.“ Zu Hause gegen den SV Altencelle muss ein Sieg her. Die Gäste stehen in der Handball-Verbandsliga drei Punkte hinter dem VfB auf einem der sicheren...