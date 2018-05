Boxer Patrick Wojcicki will mit Trainings-Trick zum Titel

Seine Rippenverletzung, die die erste Ansetzung für seinen ersten Titelkampf im Profiboxen platzen ließ, hat Patrick Wojcicki komplett ausgeheilt. Der Wolfsburger, der am Freitag, 18. Mai, in Potsdam gegen Ronny Mittag (Fürstenwalde) dessen IBF-Interconti-Titel gewinnen will, setzt dabei im...