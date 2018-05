Der TV Jahn geht mit Sorgen ins Verfolgerduell

Am Mittwochabend wird in der Fußball-Kreisliga mit fünf Spielen der 20. Spieltag nachgeholt. Am Donnerstag folgen zwei weitere Begegnungen. Am Tabellenende wird die Lage für den SV Nordsteimke immer prekärer. Aber auch Hattorf und Eintracht Nord stecken in der Bredouille. ...