WSV Wendschott löst die U23 des VfL Wolfsburg ab

Es ist ein erfreulicher Trend: Die Fairness auf Fußballplätzen in Niedersachsen nimmt kontinuierlich zu. Das geht aus den Daten des Fairness-Cups hervor, die der NFV veröffentlicht hat. Der Durchschnittsquotient aller 957 Teams von der Bundes- bis zur Kreisliga sinkt. Der Kreis Wolfsburg schneidet jedoch nicht gut ab, hat in der Rangliste der 33 Kreise sogar einen Platz verloren im Vergleich zur Halbjahreswertung, belegt nun Rang 29. Auch das im Winter noch führende Team ist abgestürzt.

Das war die Zweitvertretung des VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl hatte im Januar als das fairste Team aus Wolfsburg niedersachsenweit Platz 75 eingenommen. Doch der am Ende vergebliche Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga hat offenbar Spuren hinterlassen. Wegen einer roten Karte und zwei Sportgerichtsurteilen landete die U23 des Bundesligisten in der Endabrechnung nur auf Rang 414 – noch hinter der Wolfsburger Erstvertretung, die sportlich als Tabellensechster den Sprung in die Europa League schaffte und sich nebenbei in der Fairnesswertung von Platz 470 im Winter auf 226 verbesserte.

Der Titel des fairsten Wolfsburger Teams geht in diesem Jahr an den WSV Wendschott. Der Kreisligist schaffte es mit einem Quotienten von 1,33 niedersachsenweit auf Rang 56. 24 gelbe Karten, einmal Gelb-Rot und einmal Rot gab es für den WSV, der auch sportlich keine schlechte Saison ablieferte und auf Rang 7 abschloss.

Auf dem zweiten Platz im Kreis Wolfsburg landete der TSV Heiligendorf. Der Kreisligist kassierte 34 gelbe Karten sowie eine gelb-rote (Quotient 1,54). Der TSV Wolfsburg, im Winter noch hinter dem VfL II Zweiter, lief als drittfairstes Team mit 29 gelben und drei gelb-roten Karten ein (Quotient 1,58). Dass es im Vergleich zur Halbjahreswertung noch teils kräftige Verschiebungen gibt, zeigt auch das Beispiel Lupo Martini II. Der Bezirksligist rutschte vom 451. auf den 930. Platz ab und ist damit das zweitunfairste Team Wolfsburgs.

Hinter den Italienern landete nur noch der SV Reislingen/Neuhaus. Wie schon im Winter geht der unschöne Titel des unfairsten Teams an den Landesligisten. 94 gelbe Karten, sechsmal Gelb-Rot und zweimal Rot gab es für die Mannschaft von Trainer José Salguero, ihr Quotient beträgt 3,81. Zur besseren Einordnung: Der SV Schwarzer Berg aus der Kreisliga Braunschweig ist mit einem Quotienten von 5,46 das unfairste Team Niedersachsens. Doch in Sachen gelbe Karten hat es der SVR in die Top Drei geschafft: Nur der TSV Kleinburgwedel aus der Kreisliga Hannover (101) und der Bezirksligist SV Croatia Hannover (106) haben niedersachsensweit mehr Verwarnungen gesehen.

Die Rangliste im Fairness-Cup kommt folgenderweise zustande: Für gelbe Karten bekommen die Teams einen Strafpunkt, für gelb-rote drei und für rote fünf. Sportgerichtsurteile oder Nichtantreten schlagen mit zehn Strafpunkten zu Buche. Die Summe der Strafpunkte dividiert durch die Anzahl der absolvierten Spiele ergibt den maßgebenden Quotienten. Und die Fairness zahlt sich auch aus: So darf sich der Sieger, Kreisligist SV Bad Bentheim II (Quotient 0,57), auf ein Trainingslager im Sporthotel Fuchsbachtal freuen. Auch die jeweiligen Bezirkssieger werden mit Geldpreisen belohnt.