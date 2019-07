Vorsfelderin Kusian startet bei der U17-EM im Handball

Die persönlichen Saisonziele sind eigentlich erreicht, doch jetzt will Maraike Kusian mehr: Die Nachwuchshandballerin wurde für die Drittliga-Meisterschaft mit den „jungen Wilden“ des TV Hannover-Badenstedt belohnt und in den deutschen U17-Kader berufen, der ab dem 1. August in Celje um den...