Lupo Martini spielt sich den Frust von der Seele

Die Erleichterung und Zufriedenheit waren im gesamten Lupo Stadio zu spüren. Mit 4:0 (2:0) hatte sich Lupo Martini Wolfsburg im Heimspiel gegen BW Tündern den Frust von drei Pflichtspielpleiten in Folge ein wenig von der Seele geschossen. Der Regionalliga-Absteiger sei durch diesen Sieg in der Fußball-Oberliga angekommen, meinte Lupos Trainer Uwe Erkenbrecher nach dem Spiel.

Der Coach schickte seine Mannschaft in einer veränderten Formation aufs Feld. In dem 4-1-4-1 rückte Rico Schlimpert von der Innenverteidigerposition auf den Abräumerposten vor die Viererkette. Und das tat dem Spiel der Kreuzheider sehr gut. Schlimpert war mit seiner Passsicherheit neben David Chamorro der Taktgeber, und der Takt war von der ersten Sekunde an hoch.

Mit großer Spielfreude und Kombinationssicherheit drängten die Gastgeber den Aufsteiger aus Tündern in die Defensive. Das Führungstor durch Timon Hallmann (20.) lag schon lange in der Luft, und dieser Treffer war hervorragend herausgespielt: Das starke Duo auf der linken Außenbahn, Andrea Rizzo und Neuzugang Fabian Vy-Ngoc, kombiniert sich stark bis zur Grundlinie durch, Linksaußen Rizzo legt zurück auf Mittelstürmer Hallmann, der gekonnt im Grätschen vollstreckt. Von dieser Art Angriff rollten einige auf das Gästetor. In der 33. Minute wurde Junior Ebot-Etchi von David Chamorro auf dem rechten Flügel glänzend in Szene gesetzt. Seine butterweiche Flanke landete auf dem Kopf von Hallmann. Der Kopfball traf einen Gegenspieler, Rizzo aber war zur Stelle – 2:0. Tündern wankte in dieser Phase mächtig. „Wir hätten eigentlich gleich das dritte Tor nachlegen müssen“, bemängelte Erkenbrecher. Doch stattdessen nahm seine Elf etwas Dampf vom Kessel. „Da haben wir geschlampt.“ Es blieb aber ohne Folgen, denn Lupos Innenverteidiger Thomas Ströhl und Valeri Schlothauer hatten die beiden torgefährlichen und wuchtigen Stürmer von Tündern gut im Griff.

Nach dem Seitenwechsel schüttete es in Wolfsburg in Strömen. Die Lupo-Elf zeigte sich aber dennoch wieder von der besseren, von der spielfreudigen Seite. Ebot-Etchi belohnte sich selbst für seine gute Leistung und traf in der 51. Minute zum 3:0. Doch dann schlich sich abermals der Schlendrian ein. Das gefiel Erkenbrecher gar nicht: „Da haben wir wieder den Faden verloren.“ Gut, dass Ersatzkeeper Max Herter ein sehr sicherer Rückhalt war und bewies, dass man sich auf ihn verlassen kann, wenn Stammkeeper und Kapitän Marius Sauß (zwei Spiele gesperrt) fehlt. „Zum Ende hin haben wir es dann aber großartig gemacht. Da kann man mal sehen, wie nah gut und schlecht beieinander liegen können“, sagte der Lupo-Coach.

Linksverteidiger Vy-Ngoc hätte seine starke Leistung ebenfalls krönen können. Doch er scheiterte am Lattenkreuz (79.). Sein Kompagnon auf dem linken Flügel Andrea Rizzo machte es vier Minuten später besser – 4:0 (83.). Der eingewechselte Eldin Demiri hätte sogar noch das fünfte Tor nachlegen müssen. Das wäre des Guten aber eventuell auch zu viel gewesen. „Der Sieg war von der ersten Sekunde an verdient“, war Erkenbrecher trotz der kleineren Schwächeperioden zufrieden mit dem ersten Heimauftritt seiner Mannschaft.

Lupo: Herter – Krecklow, Schlothauer, Ströhl (72. Ko-nieczny), Vy-Ngoc – Schlimpert – Rizzo (87. Demiri), Chamorro, Tuccio (63. Gercke), Ebot-Etchi – Hallmann.

Tündern: Kowalski – Hilker (63. Santos), Hey, Müller, Kramer, Niebling, Tegtmeyer, Vespermann (60. Forche), Gurgel, Neckritz, Schumachers (61. Aydin).

Tore: 1:0 Hallmann (20.), 2:0 Rizzo (33.), 3:0 Ebot-Etchi (51.), 4:0 Rizzo (83.).

Schiedsrichter: Niklas Olle.

Zuschauer: 150.