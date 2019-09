VfL II: Saracevic verlässt Wolfsburgs U23

Kurz vor Ablauf der Transferfrist am Montagabend hat der VfL Wolfsburg II noch einen Spieler abgegeben: Der österreichische Nachwuchs-Nationalspieler Muhammed-Cham Saracevic wechselt nach gut drei Jahren beim VfL zurück in seine Heimat, und will sich beim Erstliga-Schlusslicht FC Admira Wacker...