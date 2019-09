Die Auswärtsserie der U23 des VfL hält in Drochtersen

Die Auswärtsserie hält an: Die U23-Fußballer des VfL Wolfsburg feierten am Samstagnachmittag einen 5:0 (2:0)-Erfolg bei der SV Drochtersen/Assel. Nach der ersten Saisonniederlage gegen Hannover 96 II in der Vorwoche ließen die Wolfsburger dieses Mal nichts anbrennen. In allen Belangen dominierten...